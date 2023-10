Verissimo, Alessandro Basciano scoppia a piangere, la Toffanin lo consola e sui social parte il massacro

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda ieri, 21 ottobre, Alessandro Basciano è stato ospite per condividere la sua versione dei fatti riguardo alla tumultuosa rottura con Sophie Codegoni, ex gieffina e madre della loro bambina. Questa intervista è seguita a quella di Codegoni, aggiungendo ulteriori dettagli e complessità a questa vicenda controversa.

Basciano dissipa le ambiguità su Ibiza, il parto e Pechino Express

L’intervista ha visto Basciano affrontare in modo diretto alcune delle affermazioni fatte da Sophie Codegoni. In particolare, ha chiarito il contesto del suo viaggio a Ibiza, respingendo l’idea che avesse invitato la sua ex e sottolineando che era a Ibiza per lavoro, non per motivi personali. Ha anche confutato le accuse di aver impedito alla Codegoni di partecipare a Pechino Express, spiegando che aveva sollevato legittime preoccupazioni riguardo al suo coinvolgimento nel programma: “Io le ho detto ‘il programma è una cosa molto bella, ma ricordati che potrebbero esserci delle persone che dicono ‘hai a casa una bimba di quattro mesi e tu pur di fare un programma la lasci a casa‘. Questo è diverso“.

Una parte significativa dell’intervista è stata dedicata alla nascita della loro figlia. Basciano ha raccontato con emozione come aveva assistito al parto, smentendo le affermazioni della Codegoni riguardo alla sua assenza durante quel momento cruciale. Ha descritto in dettaglio il suo coinvolgimento e il supporto che aveva offerto.

L’emozione di Basciano e le reazioni social

Durante l’intervista, Basciano ha condiviso apertamente il suo stato emotivo, rivelando di aver perso 9 chili in due mesi a causa della situazione tumultuosa e di non riuscire a dormire senza l’aiuto di gocce. Ha espresso il suo amore per la Codegoni e la loro bambina, sottolineando il suo profondo coinvolgimento nella loro vita.

Tuttavia, le reazioni sui social media non sono state tutte di supporto. Molte persone hanno criticato aspramente Basciano e hanno respinto la sua versione dei fatti. Gli insulti e le accuse hanno alimentato ulteriori tensioni online, creando un ulteriore elemento di complessità in questa controversia mediatica. La situazione tra Basciano e la Codegoni continua a evolversi, con l’opinione pubblica divisa su chi abbia ragione.