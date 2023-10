Ballando, la battuta di Selvaggia Lucarelli sull’abito della Carlucci crea grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di “Ballando con le Stelle” 2023 è iniziata con una sorpresa: Selvaggia Lucarelli ha sparato una battuta che ha suscitato scalpore. La provocazione è scaturita dall’abito blu indossato da Milly Carlucci, ma cosa ha fatto sì che questa semplice osservazione creasse così tanto clamore?

La battuta della Lucarelli sul ‘Blu’ e le onde di risate in studio

L’apertura dello show ha visto Selvaggia Lucarelli cogliere l’occasione per scatenare il divertimento in studio. Dopo aver notato l’abito blu di Milly Carlucci, la Lucarelli ha ironicamente chiesto se fosse “blu Estoril,” suscitando le risate del pubblico e dei giudici. Tuttavia, Guillermo Mariotto ha rapidamente corretto, definendo il colore come “blu royal,” legandolo alla regina Elisabetta. Ma la Lucarelli non si è fermata qui e ha continuato, chiedendo se fosse il “blu Cina,” aggiungendo ulteriori momenti di ilarità al programma.

Il contesto dietro la battuta e il richiamo alla polemica del ‘Blu’

L’umorismo di Selvaggia Lucarelli ha fatto emergere un dibattito recente sul “blu,” divenuto virale grazie ai fuori onda di Andrea Giambruno su Striscia la Notizia. Questo giornalista, in un momento scherzoso con una collega, aveva discusso delle diverse sfumature del colore, generando un’inaspettata risonanza mediatica. La vicenda ha causato turbolenze nella vita personale e professionale di Giambruno, portando perfino alla separazione dalla compagna, la premier Meloni, madre di sua figlia.

Selvaggia Lucarelli non ha esitato a esprimere le sue opinioni sulla questione, condannando l’atteggiamento del. Giambruno, dal canto suo, in risposta alla questione che lo ha visto coinvolto a causa dei fuori onda trasmessi da Striscia la notizia, si è autosospeso per una settimana dal suo talk show su Rete Quattro, ma sembra destinato a tornare al lavoro. Tuttavia, la sua relazione con Giorgia Meloni sembra essersi ormai conclusa. Antonio Ricci, fondatore di Striscia la Notizia, ha sottolineato che non vi è stato coinvolgimento politico nella decisione di trasmettere i video controversi e che tale scelta è stata presa esclusivamente da lui.