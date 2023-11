Gerry Scotti interviene sul caso Giambruno Meloni e non usa mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto conduttore Gerry Scotti non si è trattenuto dal commentare il caso Giambruno che ha coinvolto Antonio Ricci. A breve conduttore di Striscia la Notizia, Scotti ha confermato che anche lui avrebbe scelto di diffondere quei controversi video. “Ricci non avrebbe mai chiesto un consiglio. Nel caso, gli avrei detto di mostrarli, proprio come ha fatto con tutti, compreso il sottoscritto”, ha esclamato Scotti.

Riflessioni intime nel libro di Scotti

Nel suo libro recentemente pubblicato, “Che cosa vi siete persi“, edito da Rizzoli, Gerry Scotti ha offerto una panoramica della sua vita. Con uno sguardo retrospettivo, ha parlato dell’epoca post-Covid, durante la quale ha fatto pace con il passato. “Dopo aver provato paura per la mia vita, mi sono ripromesso di risolvere qualsiasi ruggine, grande e piccola. Ho perdonato tutti, anche chi avrebbe dovuto chiedermi scusa”, ha confidato Scotti. Nel libro, rivela anche dettagli sulla sua infanzia e sugli amici che lo hanno mantenuto connesso alle sue radici.

I progetti in cantiere per Scotti

In un’intervista a Oggi, Scotti ha delineato la sua attuale e futura agenda lavorativa. Attualmente, è alla guida di “Caduta Libera” su Canale 5 e appare anche in “Tu Sì Que Vales” al fianco di volti amatissimi come Maria De Filippi e Luciana Littizzetto. Inoltre, ha anticipato la sua partecipazione a “Io canto Generation” e “La Ruota della fortuna”, e, da aprile, tornerà dietro il bancone di “Striscia la Notizia”.

La difesa di Antonio Ricci

Antonio Ricci, dopo la divulgazione dei video, si è ritrovato al centro di aspre critiche, arrivando a essere etichettato come “rovinafamiglie“. Tuttavia, l’autore di “Striscia la Notizia” ha difeso la sua scelta sottolineando che le famiglie si rovinano da sole e che lui ha solo portato alla luce un problema preesistente. Mentre le polemiche continuano, molti colleghi hanno mostrato solidarietà, inclusa quella di Gerry Scotti.