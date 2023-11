GF Vip, gravissima frase di Mughini, sul web scoppia il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, durante la festa di Halloween al Grande Fratello, tra divertimenti e travestimenti, l’atmosfera è stata turbata da un commento del giornalista Giampiero Mughini. Mentre tutti erano coinvolti nel festeggiamento, Mughini ha rivolto ad Angelica Baraldi un’affermazione choc riguardo al suo vestito. “Hai un futuro da z****la grande così eh! Eh beh… ma dai”**, ha esclamato il giornalista, lasciando tutti a bocca aperta.

Reazione dei coinquilini e il disagio di Angelica

Il commento non è stato affatto ignorato. Presenti durante l’accaduto c’erano Ciro Petrone e Massimiliano Varrese, che non sono intervenuti. Angelica, tentando di nascondere la sua emozione, ha risposto con un sorriso imbarazzato. Tuttavia, poco dopo, in giardino, ha confessato a Vittorio di essersi sentita ferita dalle parole di Mughini, al punto da trattenere le lacrime. Ha descritto il commento come “troppo brutto” per essere ripetuto.

Il tentativo di giustificazione e l’intervento della produzione

Nonostante Vittorio abbia cercato di difendere Mughini, sottolineando le sue frequenti uscite sconsiderate, Angelica è rimasta visibilmente scossa. Inaspettatamente, il Grande Fratello ha deciso di censurare la conversazione, spostando l’inquadratura. Ma la clip, trapelata online, ha scatenato un vespaio di polemiche, con molti che chiedevano al Grande Fratello di intervenire.

Mughini e i suoi precedenti nel programma

Le controversie legate a Mughini non sono nuove. Il giornalista era già stato richiamato più volte dal programma a causa dei suoi comportamenti e atteggiamenti fuori luogo. Il pubblico ora si chiede se Alfonso Signorini, il conduttore del programma, interverrà nella puntata del 2 novembre e quali saranno le azioni intraprese contro Mughini.