Fabio Fazio spernacchia la Rai: “Quale è ora il mio obbiettivo”

Dopo un addio non proprio amichevole con la Rai, Fabio Fazio ha portato il suo programma “Che tempo che fa” sul canale Nove e sulla piattaforma Discovery. La mossa ha pagato: gli ascolti sono stati così sorprendenti da stupire lo stesso Fazio. Pur avendo trascorso circa quarant’anni con la Rai, il conduttore ha ottenuto nelle prime tre domeniche di messa in onda cifre impressionanti, superando i due milioni di telespettatori e il 10% di share. Questi numeri sono in linea o addirittura superiori a quelli ottenuti l’anno precedente su Rai 3.

Una stoccata all’ex casa di produzione

I dati Auditel non mentono, e Fazio ne è ben consapevole. Commentando questi incredibili risultati, ha lanciato una battuta verso la Rai: “Avendo il Nove ascolti medi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siamo invece intorno agli stessi ascolti che il programma aveva in Rai. A questo punto, il nostro obiettivo è peggiorare“. Non è l’unico a fare riferimenti velati all’emittente: anche Luciana Littizzetto ha fatto sentire la sua voce, prima commentando ironicamente sulle dimensioni del suo camerino e poi ringraziando sarcasticamente per “i vostri, cuori”, un chiaro riferimento alla fiction “Cuori” trasmessa dalla Rai nello stesso slot orario.

Il segreto del successo di Fazio

C’è qualcosa che rende Fabio Fazio diverso da molti altri conduttori, ed è la sua capacità di mantenere un pubblico fedele nel tempo. “Questo programma ha vent’anni, il pubblico sceglie che cosa vedere in televisione, è abituato a seguirlo“, ha affermato il conduttore. Fazio si riferisce al fatto che il pubblico è solito cercare il suo programma, indipendentemente dal canale in cui viene trasmesso. La sua lunga carriera televisiva, durata quarant’anni, ha evidentemente contribuito a consolidare questa lealtà.

Cosa ci riserva il futuro?

Ma Fazio non si ferma qui. Ha annunciato che presto ospiterà un personaggio di rilievo nel suo show. Tutti attendono con trepidazione il prossimo appuntamento di “Che tempo che fa” per scoprire di chi si tratta e vedere se il programma continuerà a ottenere questi strepitosi ascolti.