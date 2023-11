Gf, la moglie di Giampiero Mughini fa delle rivelazioni esplosive sul tradimento che ha subito

0 SHARES Condividi Tweet

Michela Pandolfi, moglie di Giampiero Mughini da tre decadi, ha deciso di parlare apertamente del loro rapporto. Durante un’intervista con il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, ha confessato che Giampiero l’aveva tradita. “No. Me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Eravamo appena andati a convivere”, ha rivelato. Nonostante le giustificazioni di Mughini, attribuendo l’errore alla “distrazione” derivante dalla convivenza, Michela ha espresso dubbi sulla veridicità delle sue parole. “Ma io non ci credo”.

Giampiero Mughini risponde: onestà senza filtri Confrontato dalle dichiarazioni della moglie durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Giampiero Mughini ha deciso di affrontare l’argomento. Ha negato le voci sul suo eccessivo spendere in abbigliamento, ma ha confermato il tradimento. “Verissimo. E’ successa la cosa più semplice al mondo, un’altra persona di sesso femminile, una splendida donna…”, ha ammesso, sottolineando come certe cose “succedono nella vita di tutti”.

La scelta del Grande Fratello: dietro le quinte Michela ha confessato di non aver mai guardato il Grande Fratello. Eppure, è stata Irene Ghergo, autrice televisiva, a spingere il marito a partecipare al reality. Michela ha osservato con sorpresa come Giampiero si diverta nella casa. Ha inoltre menzionato che sta pensando a quale libro inviargli, dato che lui ha già terminato quelli che gli aveva mandato precedentemente.

Nella casa e nella vita: il vero Giampiero

Secondo Michela, Giampiero è una persona che tende a trattenersi. Lo ha avvertito di non esagerare con le sue reazioni nel reality. “Si arrabbia anche per le piccole cose”, ha detto, ma aggiunge che gli episodi di rabbia sono di breve durata. Riguardo al programma, Michela guarda solamente i segmenti in cui compare il marito.