Vacanza di lusso a Dubai per Elisabetta Gregoraci, il web la umilia: “Chi paga il conto?”

Elisabetta Gregoraci, nota showgirl e conduttrice italiana, ha scelto di lasciarsi alle spalle l’autunno per godersi il sole di Dubai insieme a suo figlio Nathan Falco e il fidato autista Elias. La coppia madre-figlio si sta concedendo giorni di riposo all’insegna del lusso, tra pranzi in spiaggia e sessioni di abbronzatura, in una delle mete più esclusive al mondo. Il tutto mentre i fan si chiedono se dietro a questi sfarzosi momenti ci sia il supporto finanziario dell’ex marito Flavio Briatore.

Sfizi gastronomici tra sole e sabbia

Il piacere per il buon cibo non manca nel rituale vacanziero di Gregoraci, che si è concessa una pizza Margherita mentre suo figlio si deliziava con un classico hamburger con patatine. Gli occhi indiscreti non hanno mancato di notare questi lussuosi pasti e si sono rapidamente accesi i dubbi: è stato Briatore a coprire le spese? I commenti acidi dei fan non hanno tardato ad arrivare, dando per scontato che sia stato proprio l’imprenditore a finanziare queste giornate di piacere.

Flavio Briatore tra affari e vita privata

Mentre la Gregoraci si rilassa a Dubai, Flavio Briatore gestisce imprevisti a Milano, dove ha subito un tentativo di furto fortunatamente sventato. Nel contempo, i rapporti apparentemente armoniosi con l’ex moglie fanno supporre che potrebbe unirsi a loro per le festività. D’altronde, una sua recente dichiarazione riguardante un viaggio imminente, necessario il passaporto ritrovato nel suo zaino rubato, potrebbe indicare un’imminente partenza per Dubai.

Sotto l’ombrello dei sospetti

Nonostante la showgirl goda di un’indipendenza professionale, la generosità di Briatore verso la famiglia non è un segreto. Questa vacanza di lusso diventa quindi un piccolo indizio che alimenta le chiacchiere: sarà stato Briatore a organizzare questo soggiorno da sogno? Le teorie dei fan sembrano convergere su un unico verdetto, attribuendo a Briatore la responsabilità di questo sfarzo. Tuttavia, al di là delle congetture, la vita lussuosa della Gregoraci continua a incantare e a far parlare di sé.