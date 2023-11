Reazione a Catena, il concorrente fa una gaffe che fa impallidire Marco Liorni

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di ieri del celebre quiz show “Reazione a Catena” , si è verificato un episodio che passerà alla storia come una delle gaffe più divertenti del programma. In questa puntata speciale, i concorrenti hanno fornito al pubblico un momento di puro intrattenimento che rimarrà impresso nella memoria collettiva. Nel gioco “L’intesa vincente“, le tre donne hanno avuto l’obiettivo di indovinare una parola chiave in tempi record, scatenando una serie di eventi inaspettati e comici.

La gaffe virale

Il gioco ha preso una svolta sorprendente quando il nome di Ultimo , un noto cantante italiano, è apparso tra le parole da indovinare. La catena di indizi forniti dai concorrenti per far indovinare la parola all’amica Valeria ha creato un cortocircuito esilarante. Da “Chi è?” a “Cantante”, fino a “Antipatico”, la squadra ha raggiunto la risposta corretta in modo inusuale, provocando la risposta stupefatta di Marco Liorni , il conduttore, e la rapida virata verso il prossimo turno di gioco.

La reazione del conduttore

Marco Liorni si è trovato visibilmente imbarazzato di fronte a questa descrizione inaspettata di Ultimo, mostrando una genuina reazione di sorpresa. Il suo commento “Ma come antipatico?” ha sottolineato il carattere imprevisto dell’associazione fatta dalla concorrente, prima di proseguire velocemente con il gioco. L’incidente ha trovato rapidamente la strada dei social media, guadagnando notorietà virale su internet.

Ultimo al Festival di Sanremo

La gaffe ha riportato alla luce la controversa immagine di Ultimo, legata alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2019. Il suo secondo posto dietro Mahmood e la reazione che ne seguì contribuirono a costruire l’immagine di un artista dal temperamento acceso. Nonostante ciò, va ricordato che quest’opinione non è universalmente condivisa: molti fan continuano ad ammirare Ultimo non solo per il suo talento musicale ma anche per la sua autenticità e il suo carattere diretto, discordando completamente con il giudizio espresso in trasmissione dalle concorrenti di “Reazione a Catena”.