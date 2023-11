Gf, esplosione di rabbia di Fiordaliso poi commenta: “Dopo ciò che ho detto, mi faranno fuori”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un periodo di relativa calma, la cantante Fiordaliso è esplosa in un momento di forte tensione all’interno della casa del Grande Fratello . L’artista ha deciso di prendere posizione contro alcuni coinquilini, scatenando un vero e proprio putiferio che ha segnato il suo ingresso effettivo nel clima di polemica che caratterizza il reality show di Signorini . Le premesse di un’edizione ricca di colpi di scena si sono infatti concretizzate in una sfuriata memorabile che ha visto la cantante protagonista.

Bersagli multipli

La critica di Fiordaliso non ha risparmiato quasi nessuno: ha puntato il dito contro la concorrente Angelica e Giuseppe Garibaldi, accusandoli di gioco sporco e di inerzia. Ha paragonato le dinamiche amorose della casa a quelle del famigerato caso di Mark Caltagirone , evidenziando una certa superficialità e mancanza di autenticità nei comportamenti dei gieffini. Anche Mirko Brunetti è stato oggetto di rimproveri per il suo atteggiamento giudicato troppo focalizzato sulla figura di Greta, esterno al gioco.

Critica al comportamento giovanile

La diatriba si è estesa anche ai più giovani inquilini della casa, con Fiordaliso che ha espresso perplessità nei confronti dell’atteggiamento di Letizia e Paolo, rei di vivere un rapporto frenato e poco appassionato agli occhi dell’esperta cantante. Ha inoltre manifestato il suo disinteresse nel continuare a fare da protettrice nei confronti di Letizia, sollecitando la ragazza a vivere più liberamente la sua esperienza nel reality.

Previsione di una tempesta

Con un vero e proprio ultimatum, Fiordaliso ha anticipato quello che, a suo avviso, potrebbe essere l’esito della prossima puntata: una sorta di rivolta collettiva che potrebbe portarla ad essere “eliminata” dai giochi del Grande Fratello. Ha espresso anche un senso di noia per le dinamiche attuali del programma, sottolineando come a suo parere non solo lei, ma anche il pubblico da casa, non trovi più interessante l’andamento della casa, in particolar modo le azioni dei giovani concorrenti, accusati di non mostrare la loro vera natura e di limitarsi a ballare senza significato.