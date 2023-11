Alessandro Cecchi Paone si sposa, tra gli invitati Myrta Merlino e Barbara d’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone è pronto a dire “sì” al suo compagno Simone Antolini. La coppia, che ha annunciato il loro legame circa due anni fa, celebrerà il proprio matrimonio il 22 dicembre a Napoli, nella prestigiosa Sala d’onore del Maschio Angioino.

L’affetto per Napoli e l’emozione per il grande giorno

Cecchi Paone ha scelto Napoli per la sua profonda affezione alla città, rafforzata dai legami storici e accademici. Il sindaco Gaetano Manfredi officerà la cerimonia, sottolineando l’importanza di questa unione. Il giornalista, ex sposo di Cristina Navarro, sarà accompagnato da due donne molto importanti nella sua vita: la sua ex moglie Cristina e Emma Bonino, figura chiave nel suo percorso politico e personale.

Celebrazioni con testimoni d’eccezione

Le nozze saranno celebrate in grande stile, con un ricevimento in uno dei teatri storici di Napoli, un luogo che garantirà una serata di festeggiamenti comprensivi di cena, festa e discoteca. Tra gli invitati ci saranno numerosi vip, tra cui Myrta Merlino, Barbara d’Urso e Vladimir Luxuria, quest’ultima molto vicina a Cecchi Paone nelle battaglie civili, indipendentemente dalle posizioni politiche.

Ricordo di Maurizio Costanzo e accoglienza familiare

Cecchi Paone ha ricordato con affetto Maurizio Costanzo, sottolineando il ruolo che ha avuto nel sostenere la sua relazione con Simone. Il giornalista ha inoltre condiviso la difficoltà iniziale della famiglia di Simone nell’accettare la relazione, superata grazie al supporto di Costanzo e all’impegno di entrambi nell’includere la figlia di Simone nella loro vita.

Una famiglia allargata e una nuova vita

Cecchi Paone, descrivendo il suo rapporto con la ex moglie Cristina, ha sottolineato che nonostante il coming out e i momenti difficili, la sincerità e l’assenza di inganno hanno permesso loro di superare ogni ostacolo. Ora, a 60 anni, si ritrova con un nuovo compagno di vita, una bambina di cinque anni e una cagnolina, rappresentando una famiglia allargata e l’esempio che l’amore e la famiglia non hanno confini tradizionali.