Massimo Lopez rilascia un’intervista e poi fa una rettifica sui social: “Non l’ho mai detto”

Il comico e attore Massimo Lopez chiarisce le sue dichiarazioni sull’orientamento sessuale, dopo un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Attraverso un intervento sui social, Lopez ha rettificato quanto era stato riportato a proposito della sua vita privata e sentimentale.

Dichiarazioni errate e rettifica social

Nel corso di un’intervista rilasciata insieme al collega Tullio Solenghi, Massimo Lopez è stato descritto come “etero single poco convinto”, un’etichetta che, secondo lui, non è mai stata pronunciata e che non riflette il suo modo di vivere e intendere l’amore. Lopez, infatti, ha preso le distanze da questa definizione con un post su Instagram, affermando che l’amore nella sua vita ha avuto “tante forme” e che rifiuta qualsiasi tipo di etichetta: “Care amiche e cari amici, molti di voi mi conoscono e mi seguono da anni e sapete come alcune parole non mi appartengono, né tantomeno le condivido. Oggi mi trovo qui a dover scrivere queste righe e a scusarmi con tutti voi, per una dichiarazione che non ho mai rilasciato: ‘etero single’ è un linguaggio che non mi appartiene, non fa parte di me, non fa parte del mio modo di pensare”.

L’amore oltre le etichette

Lopez ha sottolineato il proprio disappunto nel vedere parole non sue attribuitegli da parte di chi ha condotto l’intervista. Ha espresso chiaramente di essere una persona che non ama le etichette, poiché queste tendono a ridurre l’unicità e la complessità delle esperienze individuali. “L’amore non va mai né giudicato, né etichettato”, ha dichiarato Lopez, ribadendo la propria posizione contro ogni forma di discriminazione, inclusa l’omofobia.

La vita sentimentale di Lopez

Nonostante si definisca “single”, Lopez ha messo in evidenza l’importanza degli amici e delle relazioni significative che costituiscono una rete di supporto affettivo, equiparabile a una famiglia. L’attore ha inoltre espresso riconoscenza per l’amore ricevuto e dato nella sua vita, senza la necessità di categorizzarlo o di definirlo secondo schemi precostituiti.

Un messaggio di amore e apertura

Chiudendo la sua comunicazione social, Lopez ha voluto mandare un messaggio di amore verso i propri fan e followers, confermando la sua volontà di andare oltre le etichette e di vivere sentimenti autentici, indipendentemente da come questi possano essere classificati o percepiti dalla società.