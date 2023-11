Francesca Fagnani e il Tweet sul Papa, scoppia l’ironia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

La giornalista Francesca Fagnani non ha perso l’occasione di commentare con il suo tipico sarcasmo l’ennesima intervista televisiva di Papa Francesco, scatenando reazioni ironiche sui social.

Il Papa “da talk show” e il tweet della Fagnani

Papa Francesco si è concesso in un’intervista su Rai1, toccando temi di spessore internazionale e confessioni personali. L’abitudine del Pontefice a comparire in TV ha spinto la Fagnani a postare un tweet pungente, che suggerisce come l’unica intervista mancante al Papa sia quella al suo show “Belve”: “E niente, manca solo Belve adesso eh”. Un’affermazione che va oltre il semplice scherzo, suggerendo una riflessione sulla frequente presenza mediatica del capo della Chiesa Cattolica.

Il Papa tra sovraesposizione e vicinanza al popolo

Il tweet ha suscitato discussioni: alcuni utenti si chiedono se sia appropriato per un Papa presentarsi così spesso in televisione, altri rispondono evidenziando come questa apertura mediatica possa essere vista come un tentativo di avvicinarsi alla gente. La reazione della Fagnani sembra invitare a una riflessione più ampia sulla normalizzazione della figura papale nel contesto mediatico contemporaneo.

Il dibattito ironico dei fan di Belve

Il tweet ha innescato un’ondata di commenti ironici e battute dei fan di “Belve“, alcuni dei quali si divertono a immaginare il Papa ospite del programma, in situazioni paradossali che coinvolgerebbero altri personaggi dello spettacolo. Qualcuno ha scritto: “Me la dice una bella belvata di cui si pente o che rivendica? Cara Francesca, si ricorda dello schiaffo alla ragazza cinese? Ecco” e, ancora “Il Papa, Fedez e Barbara d’Urso nella stessa puntata. Record di ascolti”. Queste reazioni sottolineano la capacità della Fagnani di stimolare il dibattito con intelligenza e ironia.