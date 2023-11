Chiara Ferragni risponde all’appello di Fedez e dona il sangue, la reazione di Fedez commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale di successo, ha risposto all’invito del marito Fedez riguardo l’importanza della donazione del sangue, con una visita al Policlinico di Milano per il suo primo atto di donazione. “Da tempo volevo diventare donatrice di sangue”, ha condiviso Chiara su Instagram, sottolineando l’impulso ricevuto dopo le recenti esigenze sanitarie di Fedez che hanno richiesto trasfusioni.

Un gesto di grande valore

Il gesto della Ferragni non è passato inosservato: le immagini condivise sui social la mostrano durante il procedimento di donazione, gesto che, seppur sembri piccolo, ha un impatto enorme. Chiara ha scritto così a corredo della foto che la ritrae mentre dona il sangue:” “Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi, ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie. Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva” ha spiegato Chiara, mettendo in luce come il sangue donato sia essenziale non solo per i pazienti ma anche per il sostegno alla ricerca medica.

Benefici della donazione: un messaggio di incoraggiamento

Chiara Ferragni ha anche illuminato i vantaggi della donazione per chi dona, inclusi gli screening preventivi di salute. Ha altresì invitato a non dare per scontata la disponibilità di sangue nelle strutture sanitarie e ha incoraggiato chi non ha ancora donato a farlo, dissipando timori sulla procedura: “tutto il procedimento è veloce e assolutamente non doloroso.”

La fiera reazione di Fedez

Fedez ha espresso il suo orgoglio e gratitudine per l’iniziativa della moglie con un commento affettuoso su Instagram, un cuore, gesto simbolico ancor più significativo a seguito dei suoi recenti problemi di salute. “Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io”, ha dichiarato Chiara, enfatizzando la sua soddisfazione nell’unirsi ai donatori che hanno un impatto così potente sulla vita delle persone, incluso il suo marito.