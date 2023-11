Ballando, Ivan Zazzaroni spietato con Rosanna Lambertucci, interviene la Lucarelli che tira in ballo Paola Perego

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di “Ballando con le Stelle” di ieri sera si è aperta con una bachata di Rosanna Lambertucci, che ha immediatamente acceso il dibattito tra i giurati. La performance della conduttrice non è stata all’altezza delle aspettative, soprattutto agli occhi di Ivan Zazzaroni, che non ha usato mezzi termini per esprimere la sua delusione, definendo quella di Lambertucci “la peggior bachata mai vista in 16 anni di Ballando”.

Il verdetto impietoso di Zazzaroni

Il giurato Zazzaroni ha lasciato poche speranze a Rosanna Lambertucci, attaccando la sua esibizione sia per l’approccio alla danza sia per la mancanza di precisione ritmica. La durezza del suo giudizio ha pesato sul morale della concorrente, che si è vista attribuire il poco invidiabile titolo di autrice della “peggiore bachata” nella storia del programma.

Reazioni contrastanti dalla giuria

Mentre Fabio Canino ha scelto di adottare un approccio più leggero, concentrandosi sull’aspetto dell’intrattenimento e dello spirito con cui Lambertucci ha affrontato la performance, Carolyn Smith ha offerto una critica costruttiva, dando consigli tecnici mirati al miglioramento, seppur mettendo in evidenza alcune scelte di stile discutibili durante la danza.

Lucarelli: la voce di dissenso

Selvaggia Lucarelli, come sua consuetudine, ha preso le distanze dai suoi colleghi, rimarcando una tendenza della giuria a essere particolarmente severa con i concorrenti considerati meno influenti, invitando i giudici a mostrare la stessa intransigenza anche con i personaggi più noti e forti del cast. Ha inoltre suggerito che le performance di Lambertucci potrebbero essere state influenzate da un certo interesse nei confronti del collega Teo Mammucari, fatto che potrebbe aver giocato a suo sfavore nella concentrazione durante la gara: “A parte che come sempre i miei colleghi sono cattivi con i pesci piccoli e questo non è bello. Io vi voglio vedere essere così cattivi con Paola Perego e altri personaggi qui dentro. Secondo me lei ha un’attenuante. Perché è chiaro che è destabilizzata dal corteggiamento di Teo Mammucari, dai ti piace. Secondo me alla fine un po’ ti ha convinta“.

Il dibattito sul trattamento dei VIP

L’analisi della Lucarelli solleva un interrogativo più ampio su come vengono giudicati i personaggi pubblici all’interno di questi format: i giudizi sono equi indipendentemente dalla popolarità del concorrente? Questa puntata di “Ballando con le Stelle” sembra aver messo in luce una disparità di trattamento che non passa inosservata agli occhi dei critici e del pubblico televisivo.