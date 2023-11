Belen spiazza tutti: “Io incinta? Ecco tutta la verità”

0 SHARES Condividi Tweet

Il gossip si è acceso intorno a Belen Rodriguez, con la diffusione di una voce che la vedrebbe nuovamente in attesa di un figlio. Il sospetto, lanciato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha trovato eco sui social e ha coinvolto persino l’ex fidanzato della modella, Fabrizio Corona, che ha negato la notizia confermando che la showgirl argentina non è incinta.

Belen rompe il silenzio

Dopo l’espandersi delle voci, Belen ha deciso di fare chiarezza direttamente dai suoi canali social. Dalla sua vacanza in montagna insieme ai figli Santiago e Luna Marì e al compagno Elio Lorenzoni, ha risposto chiaramente alle domande dei suoi follower, negando di essere in dolce attesa e definendosi semplicemente “serena”. Questo mette fine alle congetture, confermando le parole di Corona.

Il futuro televisivo di Belen

Oltre alla questione della presunta gravidanza, Belen ha accennato al suo imminente ritorno sul piccolo schermo. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici sul format o sul ruolo che ricoprirà, ha lasciato intendere che il suo rientro in televisione è questione di poco tempo. Dopo un anno sabbatico dalle conduzioni televisive, con la sua assenza da “Le Iene”, dove è stata sostituita da Veronica Gentili, e l’addio volontario a “Tu si que vales”, i fan sono curiosi di scoprire quale sarà la sua prossima mossa nel mondo dello spettacolo.

Attesa e gossip

Restano aperte le domande sul come e quando Belen tornerà a essere protagonista in televisione, lasciando spazio a tante voci su possibili nuovi show o partecipazioni come ospite in programmi già consolidati. I suoi sostenitori attendono con impazienza di vederla di nuovo in azione, dopo l’addio a due grandi format televisivi che l’hanno vista brillare in passato.