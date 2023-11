Verissimo, la dura confessione di Randi Ingerman “Dopo la morte di mio fratello, soffro di depressione e di crisi epilettiche”

0 SHARES Condividi Tweet

Randi Ingerman parla apertamente delle sue sfide con la salute mentale e la perdita di familiari.

La lotta di Randi Ingerman contro i disturbi della salute mentale è stata al centro del suo commovente racconto nella recente puntata di Verissimo. L’attrice e modella ha aperto il suo cuore al pubblico e alla conduttrice Silvia Toffanin, condividendo la sua battaglia contro la depressione, lo stress post-traumatico e le crisi epilettiche. Questi gravi problemi di salute sono seguiti al dolore devastante per la perdita di suo padre e di suo fratello, momenti che hanno segnato profondamente la sua vita.

Le tragedie familiari e le conseguenze

Randi Ingerman ha descritto con particolare tocco umano gli eventi traumatici che hanno funestato la sua famiglia: la morte del padre, seguita da quella del fratello, un duplice colpo che ha lasciato segni indelebili. “Ho iniziato ad avere crisi epilettiche dopo la scomparsa di mio padre e di mio fratello”, ha condiviso Ingerman, illustrando come le tragiche perdite abbiano avuto un impatto diretto sul suo benessere psicofisico. Il racconto degli episodi che hanno condotto alla sua malattia è stato un momento di grande empatia e vulnerabilità.

La battaglia per la salute

Con un coraggio palpabile, Randi ha poi parlato degli effetti tangibili della malattia sulla sua vita quotidiana, incluso un pericoloso incidente in un bagno turco che le ha causato ustioni di terzo grado. Il cammino verso la guarigione è stato costellato di sfide, tra cui la lotta contro la depressione e lo stress post-traumatico. La sua sincerità nel raccontare il punto di rottura in cui ha persino pensato al suicidio è un potente promemoria dell’importanza di parlare apertamente della salute mentale e di cercare aiuto.

La rinascita e il messaggio di speranza

Oggi, con una voce che trasmette speranza, Randi Ingerman afferma di stare meglio, nonostante le continue crisi epilettiche dovute a una resistenza ai farmaci.

Ha trovato nuovo amore e si sta lasciando coccolare dall’affetto delle persone care. Il suo messaggio è un incoraggiamento a mantenere la speranza e a cercare sempre il sostegno in momenti di difficoltà. “Quando non sto bene, ora so cosa devo fare”, ha affermato, segnalando una rinata resilienza e consapevolezza nel gestire il suo percorso di salute.