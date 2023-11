Amici 23, Elena D’Amario e Alessandra Celentano scoppia la lite, momento di alta tensione

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle puntate più tese della stagione di “Amici 23” ha visto Elena D’Amario e Alessandra Celentano fronteggiarsi in un vivace scambio di opinioni. Il dibattito si è infiammato quando la Celentano ha espresso un giudizio molto critico nei confronti di una coreografia eseguita dall’allievo Nicholas e dalla professionista Elena D’Amario, che ha sentito il bisogno di intervenire in difesa del proprio lavoro e del talento dell’allievo.

Il duro scontro tra la ballerina e la maestra

La critica aspra di Alessandra Celentano sulla performance ha spinto Elena D’Amario a richiedere un confronto diretto in studio, in difesa della propria coreografia e delle capacità di Nicholas. Elena ha accusato la Celentano di avere un atteggiamento denigratorio e di non rispecchiare la realtà con i suoi giudizi. La discussione si è scaldata quando Elena ha tentato di instaurare un dialogo costruttivo, cercando di stabilire un confronto “da collega”, nonostante l’interruzione continua da parte della Celentano.

L’approccio denigratorio della Celentano contestato

Elena D’Amario ha criticato l’approccio della Celentano verso Nicholas, accusandola di svalutare l’allievo e di essere ingiusta nei confronti degli altri professionisti che hanno lavorato con lui: “Mi dispiace perché lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e a questo punto anche nei confronti del lavoro degli altri”. Nonostante i tentativi di Elena di mediare e di chiarire la sua posizione, la Celentano ha reagito con irritazione, rifiutando di considerare Elena una sua collega e definendo il suo intervento come la difesa di una “causa persa”.

Il “massacro” di Nicholas e la posizione della D’Amario

La posizione rigida di Alessandra Celentano nei confronti di Nicholas, allievo lodato da altri professionisti e dalla commissione esterna, non sembra trovare fondamento agli occhi di Elena D’Amario, che riconosce il talento e il duro lavoro dell’allievo, nonostante la sua esperienza relativamente breve nel ballo. La sua difesa si è scontrata con il muro eretto dalla Celentano, che ha concluso il confronto alzandosi e rifiutando di proseguire il dialogo.

Conclusione

Il confronto tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano ha evidenziato come “Amici 23” sia non solo un palcoscenico per i giovani talenti ma anche un campo di battaglia di idee e metodologie didattiche. Il confronto tra le due professioniste riflette la tensione che può nascere nel mondo della danza e dell’insegnamento quando le visioni pedagogiche si scontrano in modo aperto.