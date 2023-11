Elisabetta Gregoraci chiede scusa al figlio sui social, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci, tornata dalle vacanze a Dubai con il figlio Nathan Falco, ha condiviso con i suoi follower una dedica piena di amore e di alcune confessioni personali. Attraverso le sue Instagram stories, la showgirl ha rivelato aspetti intimi del loro legame, dimostrando quanto sia profondo il rapporto che unisce madre e figlio.

La vita quotidiana di Elisabetta e Nathan

Nel dettaglio, la Gregoraci ha descritto come si svolgono le loro serate, tra cibi non troppo salutari e maratone di serie televisive, fino a notti insonni trascorse in chiacchiere. Ha sottolineato quanto il figlio tredicenne sia diventato una colonna portante della sua vita, definendolo “il mio Podio, la mia roccia, il mio sostegno”.

Una dedica commuovente

La commozione è palpabile nelle parole di Elisabetta che, con genuina onestà, si scusa con Nathan per aver mostrato le proprie vulnerabilità. La morte della nonna a 102 anni ha toccato profondamente la showgirl, che non ha esitato a mostrare il proprio dolore anche di fronte al figlio. Con una foto che li ritrae insieme, ha ringraziato Nathan per il sostegno offertole in questi giorni difficili. Queste le sue parole: «Io e Nathan non andremmo mai a nanna.”

E poi ha continuato: “Mangiamo non proprio in maniera sana quasi tutti i giorni (non copiateci). Adoriamo le stesse serie televisive e la sera si chiacchiera fino a notte fonda».

E poi, ancora: «Il mio Podio, la mia roccia, il mio sostegno. Grazie per questi giorni amore mio non facili per. Scusami se hai visto la tua mamma piangere spesso e se non sono stata sempre al top. Ma tu sai».

La forza di essere madre

Nonostante i momenti difficili, Elisabetta Gregoraci non ha mancato di esprimere gratitudine per la presenza di Nathan nella sua vita. La sua dedica rivela la forza di una madre che, pur attraversando periodi di tristezza, trova nell’amore incondizionato per il proprio figlio la forza di andare avanti.

Educazione e conforto familiare

L’apertura emotiva della Gregoraci getta luce sull’importanza del conforto familiare e su come, a volte, sia necessario abbandonare gli standard di una “genitorialità perfetta” per instaurare un rapporto basato sulla condivisione e l’empatia. Con le sue parole, Elisabetta trasmette il messaggio che non esiste un modo univoco di essere madre, ma quello che conta è la capacità di offrire amore e sostegno, anche nei momenti di fragilità.