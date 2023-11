Amici: Holden obbligato a cantare senza Autotune, i Professori restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Holden, uno degli allievi più in vista dell’attuale edizione di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi, ha affrontato una sfida particolare durante l’ultima puntata: esibirsi senza l’uso dell’autotune. La prova, seguita con grande attesa, ha rappresentato un momento chiave per il cantante, abituato a servirsi di effetti vocali durante le sue performance.

Il talento di Holden alla prova

Nonostante la tensione per una performance più “nuda”, Holden ha superato la prova con successo. Accompagnato solo dal suono del pianoforte e con un leggero riverbero, la sua esibizione ha svelato una voce pura e controllata che ha sorpreso piacevolmente il pubblico e la commissione dei professori. Il risultato ha evidenziato che il giovane artista possiede un talento reale anche al di fuori degli effetti dell’autotune.

La reazione dei Professori

I giudizi sui professori non si sono fatti attendere: Anna Pettinelli, che aveva assegnato il compito, ha espressamente ringraziato Rudy Zerbi per aver dato l’opportunità a Holden di mostrare le sue capacità vocali innate. La Pettinelli ha valutato l’esibizione con un eccellente 9, sottolineando la positività della prova e del suo esito. Anche Zerbi si è unito ai complimenti, lodando il cantante per il risultato ottenuto.

Il pubblico entusiasta

L’esibizione ha dimostrato che Holden non rientra nella categoria di artisti che dipendono completamente dall’autotune per performare. Al contrario, ha rivelato una musicalità e una capacità vocale che possono farlo risaltare nel panorama musicale contemporaneo. Il pubblico in studio e a casa ha mostrato un sincero apprezzamento per la performance, confermando la stima nei confronti del giovane cantante.

Prospettive future per Holden

La performance senza autotune potrebbe rappresentare una svolta per la carriera di Holden all’interno di “Amici”. Il talento rivelato in questa occasione unica apre la strada a nuove possibili interpretazioni e sfide artistiche che potrebbero arricchire ulteriormente il suo percorso nel programma e nel mondo della musica.