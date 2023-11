Fedez, la risposta che dà ad un haters che lo insulta è epica

0 SHARES Condividi Tweet

Il rapper Fedez è stato oggetto di un pesante attacco online da parte di un hater, che lo ha insultato con parole offensive in relazione al concerto dei Green Day a Milano. L’utente, esprimendo rabbia per la limitata disponibilità di biglietti per l’esclusivo evento, ha esortato a “sparare a vista” a Fedez se fosse stato avvistato al concerto: “Se domani vedete Fedez dai Green Day sparategli a vista da parte mia a sto ricco bas**rdo”. Fedez non ha tardato a replicare con fermezza: “Avevo altro da fare ma ora mi sembra giusto andarci solo per farti rodere il cu**. Un bacino dal ricco ba**ardo”, contrattaccando l’insulto con una risposta sprezzante e una provocazione.

Sostegno e solidarietà della fanbase

La fanbase di Fedez ha risposto prontamente, dimostrando sostegno e condannando le parole dell’hater. I follower del rapper hanno commentato in massa, esprimendo solidarietà e incoraggiandolo a non lasciarsi influenzare da simili provocazioni.

Fedez su nuovi palcoscenici

Oltre alla polemica, Fedez potrebbe presto ampliare i suoi orizzonti televisivi. L’artista è stato infatti accostato alla conduzione della nuova edizione di “Chi vuol essere milionario?”, un format storico che ha visto alla guida Gerry Scotti. Sebbene il coinvolgimento di Fedez non sia stato ufficialmente confermato, le voci si intensificano e La7 non ha smentito, lasciando aperta la possibilità di un suo debutto come conduttore nel 2024, nell’ambito pre serale.

Diritto alla replica

Nel suo stile diretto e senza filtri, Fedez ha manifestato la propria indignazione e difeso il proprio nome.