Che tempo che fa, l’ospite fa i complimenti a Fazio e lui risponde con una bordata epica alla Rai

Il programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio continua a navigare in buone acque di ascolti anche dopo il trasloco sul canale Nove. Con una tenuta di share che sfiora il 10%, il talk show domenicale si impone tra i più seguiti, sfidando i colossi delle reti Rai e Mediaset. Gli ultimi dati auditel testimoniano il successo dello show, che nella puntata di domenica 5 novembre ha totalizzato 2.156.000 spettatori e il 10,5% di share nella prima parte, e 1.219.000 spettatori con l’8,6% nella seconda.

Tajani si collega e applaude

Durante un collegamento in diretta, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso apprezzamento per l’operato giornalistico di Fazio e del suo team, attribuendo gli alti ascolti alla qualità del lavoro svolto. “Complimenti per la trasmissione, vedo ascolti molto alti, quindi vuol dire che da un punto di vista giornalistico lavorate bene. Permettetelo di dirlo, quindi complimenti!”, ha dichiarato Tajani.

La frecciatina di Fazio

La reazione di Fazio non si è fatta attendere: con una dose di ironia, il conduttore ha ringraziato il politico, lasciando trapelare una frecciatina verso chi potrebbe non condividere il suo entusiasmo per gli ascolti ottenuti. “Mi fa molto piacere! Non so a quanti altro farà piacere, ma a me molto! Grazie”, ha replicato Fazio, suggerendo velatamente che il successo del suo show potrebbe suscitare meno gioia in altri ambiti o tra i concorrenti.

Successo e competizione nel mondo della TV

Questo scambio di battute tra Tajani e Fazio è emblematico del delicato equilibrio tra successo professionale e competizione nel mondo della televisione, dove gli ascolti sono moneta di valore assoluto. Il conduttore di “Che Tempo Che Fa” sembra sottolineare come, nonostante il plauso pubblico, ci siano sempre figure meno inclini a festeggiare le vittorie altrui.