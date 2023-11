La vita in diretta, Simona Izzo parole di fuoco contro Selvaggia Lucarelli che non chiama mai con il suo nome

0 SHARES Condividi Tweet

Le ultime puntate di “Ballando con le Stelle” si sono surriscaldate a causa delle tensioni tra Ricky Tognazzi, concorrente dello show, e la giurata Selvaggia Lucarelli. Tognazzi, stanco degli attacchi, ha espresso il suo disappunto nei confronti della Lucarelli, accusandola di trasformare il programma in un campo di battaglia personale anziché concentrarsi sull’arte del ballo.

La difesa istintiva di Simona Izzo

La regista Simona Izzo, moglie di Tognazzi, ha scelto di non nominare direttamente la Lucarelli nelle sue dichiarazioni a “La Vita in Diretta”. Ha sottolineato la forza e la durata della loro unione artistica e sentimentale, negando categoricamente che l’uno possa oscurare l’altro in qualunque ambito, incluso “Ballando con le Stelle: “Meglio che facciamo commentare gli altri. Io non parlo della signora. Però le dico solo che io e mio marito facciamo ditta da 38 anni. Abbiamo fatto più di 30 opere e vinto moltissimi premi. Se io l’avessi oscurato, o se lui avesse oscurato me, probabilmente la nostra storia sarebbe finita e in realtà è alimentata perché la nostra leadership cambia. Ogni tanto sono io e poi torna lui. Io non so perché questa signora dica queste cose. Però io so bene quello che siamo io e mio marito e nessuno oscura l’altro, nemmeno in questa bella esperienza”

00:00

Tognazzi perde la pazienza

Sottolinea che l’atteggiamento della giurata vada oltre il suo ruolo, inoltrandosi in giudizi sulla vita personale che non trovano spazio in una gara di ballo.

Una coppia contro la critica

Il duo Tognazzi-Izzo si mostra unito contro le critiche della Lucarelli, con Simona Izzo che enfatizza la loro storia condivisa di successo e collaborazione. La loro relazione è dinamica, con un passaggio di leadership che si alterna, smentendo le accuse di una preponderante influenza dell’uno sull’altro.