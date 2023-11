Luca Gaudiano vince Tale e quale e lancia una stoccata ad “Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Gaudiano, il neo vincitore di “Tale e Quale Show 2023″, ha espresso soddisfazione per non essere stato scelto nei talent di Maria De Filippi, in particolare “Amici“. Nonostante il successo di alcuni ex partecipanti del talent, Gaudiano vede la sua esclusione come una fortuna e dichiara: “Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso. […] Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso, il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi di qualità”. Un commento che non sminuisce il successo ma sottolinea una personale dissonanza con la filosofia del programma.

Vittoria e rivalità positiva

Rivivendo la sua vittoria, Gaudiano parla di felicità e gioia, sottolineando la durezza del lavoro dietro le quinte di “Tale e Quale”. Ammette di aver sentito la pressione della competizione, in particolare con Lorenzo Licitra, ma ribadisce come tra loro ci fosse una rivalità sana e stimolante, che è sfociata in una sincera amicizia.

Dedicato agli affetti

Il cantante pugliese dedica il trionfo ai suoi cari, riconoscendo il supporto costante della famiglia e della compagna Jessica. Durante l’intervista, riflette sul suo percorso a “Sanremo Giovani” e su una futura partecipazione all’ambito Festival di Sanremo, dimostrando apertura e ambizione artistica: “È un palco ambito da tutti. Sarebbe presuntuoso dire che non ambisco a questo palco. Sarebbe bellissimo tornare dopo la vittoria di Sanremo Giovani ma ogni progetto discografico mostra degli alti e bassi e deve essere una direzione artistica a interessarsi al mio progetto e in quel caso non mi tirerei indietro e farei ascoltare le mie canzoni”.

Verso nuovi orizzonti e antiche conoscenze

Gaudiano non si chiude alle possibilità televisive, ma al momento è focalizzato sul teatro. L’incontro con Antonino Spadaccino, altro artista di Foggia, è atteso con entusiasmo. Nonostante il paragone, non avverte tensione competitiva, anzi, prevale il rispetto reciproco e l’ammirazione: “Non vedo l’ora di conoscerlo di persona perché ci siamo sentiti solo per messaggi”.