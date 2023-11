Elena D’Amario e Alessandra Celentano, continua il duro scontro sui social, interviene Lorella Cuccarini

0 SHARES Condividi Tweet

La tensione tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, nota già da tempo agli appassionati di “Amici”, è esplosa con una nuova litigata durante l’ultima puntata del programma. Un duetto ballato da D’Amario con l’allievo di Raimondo Todaro, Nicholas, non ha ricevuto apprezzamenti da parte della Celentano, che ha criticato l’esibizione con toni forti, descrivendola come una sequenza di “abbracci e baci”. La D’Amario, sentendosi chiamata in causa, è intervenuta difendendo il lavoro svolto e l’allievo coinvolto, ma la Celentano ha reagito tagliente, provocando un’accesa discussione che si è conclusa solo quando la D’Amario ha deciso di ritirarsi.

Dichiarazioni dirette e reazioni accese

La D’Amario non ha nascosto la sua irritazione per le parole della Celentano e, attraverso un post su Instagram, ha condiviso una riflessione punzecchiante sull’atteggiamento della maestra, accusandola indirettamente di mancanza di conoscenza e rispetto. “Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare”, ha scritto la ballerina, suscitando la solidarietà dei follower e un evidente segno di sostegno da parte di Lorella Cuccarini, anch’ella in passato vittima degli scontri con la Celentano.

Risonanza e supporto della community

I social si sono rapidamente infiammati di commenti e condivisioni, con un ampio consenso verso la posizione di D’Amario. Il supporto è arrivato anche da figure di spicco come Lorella Cuccarini, che con un semplice cuore ha manifestato la sua vicinanza alla collega e allieva, evidenziando una frattura sempre più marcata tra alcune personalità del programma.

Il futuro della collaborazione tra le artiste

Resta da vedere se questo conflitto avrà ripercussioni future all’interno di “Amici” e quale impatto avrà sulla dinamica tra maestri e allievi del programma. Ciò che è certo è che il dibattito tra le due artiste ha trascinato nel vortice dell’opinione pubblica anche i telespettatori, che non mancheranno di seguire con attenzione i prossimi sviluppi.