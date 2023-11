Possibile fine per “I Bastardi di Pizzofalcone”? Gassmann lascia presagire l’addio

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo due anni di pausa, la quarta stagione di “I Bastardi di Pizzofalcone” è giunta quasi al termine, con l’ultimo episodio previsto per il 13 novembre. Nonostante il successo di ascolti e l’affetto del pubblico, il futuro della serie rimane incerto. Alessandro Gassmann, interprete dell’ispettore Lojacono sin dall’inizio della serie, ha espresso tramite Twitter sentimenti che suonano come un addio, lasciando i fan in trepidazione.

Gassmann: un addio prematuro?

Il tweet di Alessandro Gassmann suona come un tributo commosso e forse definitivo all’amatissima fiction: “Lunedì prossimo si chiude la quarta stagione. […] Non so se ci sarà una quinta stagione, ma comunque grazie a tutti”. L’attore ringrazia apertamente colleghi, produzione e, in particolare, lo scrittore Maurizio de Giovanni, padre letterario dei personaggi della serie. Con toni di riconoscenza, Gassmann ricorda il legame speciale che si è creato tra il cast e la città di Napoli, che descrive come la “vera protagonista”.

Fan in sospeso per il futuro della serie

La risposta dei fan al messaggio di Gassmann è un mix di gratitudine per le storie raccontate e di speranza per il futuro della fiction. Il pubblico esprime il proprio attaccamento alla serie, invocando una nuova stagione e manifestando la propria delusione di fronte all’idea di un possibile addio.

Un tributo alla città di Napoli e ai personaggi

Il messaggio di Gassmann mette in luce il profondo legame tra la fiction e la città di Napoli, sottolineando l’importanza del contesto in cui le storie hanno preso vita. L’attore sottolinea il forte senso di comunità e di famiglia che si è creato tra gli attori e la troupe durante i sette anni di produzione, rendendo il potenziale addio ancora più toccante.