La Volta Buona, Caterina Balivo al veleno contro l’ospite, momenti di tensione in studio

In un’intervista carica di tensione nel programma “La Volta Buona” di Rai1, Alex Belli e Delia Duran si sono ritrovati a discutere il noto triangolo sentimentale che ha coinvolto Soleil Sorge, scatenando la verve tagliente di Caterina Balivo. Il tumultuoso periodo durante il “Grande Fratello VIP 6”, in cui Belli ha manifestato un interesse ambiguo per Soleil, è stato analizzato senza filtri. Delia, ripensando a quei giorni, non ha potuto nascondere il suo disorientamento: “Ad un certo punto non lo riconoscevo più”.

Chiarimenti e difese di Alex Belli

Fronteggiando le dirette accuse di tradimento da parte della Balivo, Belli si è difeso, cercando di minimizzare la situazione e di giustificarla con la dinamica particolare dei reality show. Ha argomentato: “Quel programma è una bolla, un po’ come tutti i reality. Quello che succede all’interno di una dinamica di questo tipo è che tu certe cose le vivi in un modo, ma viste da fuori acquistano una valenza completamente diversa”. Tuttavia, la sua spiegazione non è riuscita a placare lo spirito critico della conduttrice.

La reazione di Caterina Balivo

Quando Belli ha tentato di liquidare l’accaduto come “chimica artistica” con Soleil, la Balivo ha stentato a trattenersi, replicando con ironia: “Delia! Non abusiamo di questa parola!“. Duran, da parte sua, ha mostrato un atteggiamento più comprensivo, dicendo: “L’ho perdonato perché ho capito che in una situazione come quella chiunque potrebbe perdere la testa“.

L’intervento di Delia Duran e la risposta della Balivo Delia Duran, nonostante le polemiche, ha fatto ingresso nella Casa e ha persino scambiato un bacio con Soleil, cercando di comprendere l’attrazione provata dal marito. Ha spiegato il suo gesto come un modo di affrontare le voci di corridoio, scegliendo di vivere il triangolo amoroso in prima persona. A conclusione di un’intervista pungente, la Balivo ha scherzosamente minacciato Belli: “Ti è andata bene! Io ti avrei fatto uno strascino a via Mecenate che tu non hai idea!“.

La storia d’amore tra Alex e Delia

Il legame tra Belli e la Duran è nato in maniera cinematografica sul set di “Furore” e si è rafforzato nel corso degli anni. Dopo le nozze nel 2021, la coppia ha espresso il desiderio di avere un figlio, progetto che stanno ancora perseguendo con speranza e determinazione. La Duran ha condiviso nel salotto di Rai1 la loro intenzione di procedere con l’inseminazione artificiale, ribadendo il loro impegno condiviso verso la realizzazione di questo sogno familiare.