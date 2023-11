Sanremo 2025: Sonia Bruganelli dietro la possibile conduzione di Paolo Bonolis

0 SHARES Condividi Tweet

Con Amadeus ormai al traguardo della sua quinta edizione di fila come regista e padrone di casa del Festival di Sanremo, è ufficiale che il Festival del 2024 segnerà il suo ultimo atto alla guida dell’evento. Mentre il dopo Amadeus è ancora avvolto nel mistero, i rumori di corridoio circolano già in vista del Sanremo 2025, sollevando il velo di curiosità su chi prenderà il timone dopo la sua partenza.

Ipotesi Bonolis: smentita o conferma?

Nel dibattito su chi potrebbe essere il nuovo conduttore di Sanremo, Fiorello ha gettato un sasso nello stagno nel corso di Viva Rai 2, alludendo che il futuro potrebbe non vedere un volto Rai alla guida. Paolo Bonolis è stato poi tirato in ballo da Dagospia, che cita la sua stanchezza verso i “programmini trash” di Mediaset e il forte interesse da parte di Giampaolo Rossi, direttore generale Rai. In questo scenario, la figura di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis e amica di Rossi, potrebbe essere stata cruciale nell’avviare discussioni preliminari.

La concorrenza e il futuro incerto

Ci sono stati anche suggerimenti che Fiorello non escluda del tutto che Amadeus possa essere persuaso a rimanere per il 2025. Altre personalità come Laura Pausini, Carlo Conti e Antonella Clerici sono state citate come possibili candidati. Tuttavia, questi scenari restano puramente voci, poiché vi sono fattori imminenti come il rinnovo del consiglio di amministrazione e la nomina di un nuovo amministratore delegato che potrebbero influenzare la decisione finale.

Anticipazione o gossip?

Per il momento, la supposizione su Paolo Bonolis rimane una semplice voce da verificare con il tempo. Il Festival di Sanremo 2025 è ancora lontano e molte dinamiche possono mutare, rendendo prematuro qualsiasi annuncio definitivo. Il futuro del Festival è aperto a tutte le possibilità, inclusi potenziali colpi di scena. Nel frattempo, gli appassionati di musica e intrattenimento sono invitati a sintonizzarsi per l’edizione del prossimo anno, in attesa di scoprire come si evolveranno questi intriganti retroscena.