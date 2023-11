Generazione Z nella bufera, ospita Rosa Perrotta che parla della sua esperienza a Uomini e Donne e viene travolta dalle critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Perrotta, nel corso di una recente intervista a Generazione Z su Rai 2, ha svelato i dettagli del suo ingresso nel mondo televisivo tramite “Uomini e Donne”. Sorpresa e felice per l’invito diretto da Maria De Filippi, Rosa ha raccontato: “Mi arrivò una telefonata nella quale mi hanno detto che Maria De Filippi voleva conoscermi”. Con un mix di incredulità e entusiasmo, la Perrotta non ha esitato a cogliere l’opportunità che, come rivelato, non era frutto di una candidatura ma piuttosto di un’inaspettata opportunità.

L’amore inaspettato con Pietro Tartaglione

Oltre alla notorietà, l’esperienza di Rosa in “Uomini e Donne” le ha regalato l’amore con Pietro Tartaglione. Nonostante lui la corteggiasse già da tempo sui social, la loro relazione è sbocciata proprio durante il programma. “Me la tiravo un pochino”, ammette Rosa, descrivendo il loro primo incontro: “vedendolo lì mi sono perdutamente innamorata”.

Guadagni e vulnerabilità del mondo degli influencer

La Perrotta ha poi affrontato il tema dei guadagni come influencer, rivelando di poter guadagnare fino a 4mila euro a post. Ma non tutto è oro: con i guadagni arrivano anche le critiche e l’haterismo, che colpiscono duro, specialmente quando si tratta dei suoi figli. “Gli haters possono fare male, specialmente quelli che toccano i bambini”, confessa l’influencer, sottolineando il lato oscuro di questa professione.

Reazioni e critiche del pubblico

L’intervista di Rosa ha scatenato reazioni miste sui social, con alcuni utenti che hanno espresso perplessità sulla sua ospitata in Rai. “Ma chi é questa ragazza per essere intervistata? Mah..”, commenta un utente, mentre altri mettono in discussione la scelta della Rai di dare spazio a influencer in ambiti tradizionalmente riservati ad altri professionisti del mondo dello spettacolo.