Giulia Stabile e Veronica Peparini ai “ferri corti”, cosa è accaduto tra le due ex amiche

Nel dinamico universo di Instagram, la danza delle amicizie si esprime attraverso i follow e gli unfollow. Recentemente, gli utenti più attenti hanno scoperto che Giulia Stabile, stella emersa dal talent di Amici, e Veronica Peparini, nota coreografa e insegnante dello stesso show, hanno interrotto di seguirsi. Un gesto silenzioso ma eloquente che ha immediatamente scatenato una marea di speculazioni sulla natura del loro rapporto attuale.

Mancanza di congratulazioni

Il sospetto che qualcosa fosse andato storto tra loro è sorto quando la Peparini non ha trovato il nome della Stabile tra le molte congratulazioni ricevute per la notizia della sua gravidanza, annunciata con gioia dal fidanzato Andreas Muller. Verifica fatta, è emerso che Veronica aveva effettivamente “pulito” la sua lista di seguiti, eliminando chiunque non avesse dimostrato affetto in quel momento significativo della sua vita.

Da Amici a Rivali?

Veronica Peparini, che una volta si era battuta per avere Giulia Stabile tra le file di Amici, ha forse interpretato l’assenza di una dichiarazione pubblica da parte dell’ex allieva come un affronto personale. Alcuni credono che il distacco su Instagram sia avvenuto già in estate, in seguito ad alcune dichiarazioni di Veronica che mettevano in dubbio la credibilità dei ballerini che organizzavano masterclass senza sufficiente esperienza, alludendo indirettamente a Giulia, che proprio in quel periodo si dedicava all’insegnamento.

Silenzio e supposizioni

Finora, né la Stabile né la Peparini hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione, lasciando fan e curiosi a domandarsi se questo sia l’epilogo di una bellissima amicizia nata sotto i riflettori di Amici.