Alessia Marcuzzi verso Sanremo 2024: Amadeus, la vuole a tutti i costi

A seguito dell’annuncio di Fiorello su Viva Rai2, dove ha rivelato che Marco Mengoni affiancherà Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo 2024, emergono nuove voci su possibili figure che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Il Giornale alimenta le speculazioni, prospettando che Alessia Marcuzzi, attuale volto di Rai Due con il programma “Boomerissima”, possa essere tra i co-conduttori del prossimo Festival della canzone italiana.

Marcuzzi e la musica

Alessia Marcuzzi, nota per la sua versatilità e capacità di gestire format televisivi musicali, sarebbe una delle candidate in corso di trattativa per affiancare Amadeus nella celebre kermesse canora. Secondo quanto riportato, la sua affinità con il settore musicale potrebbe giocare un ruolo chiave nella scelta della conduzione.

Trattative e conferme

Nonostante le crescenti voci, Alessia Marcuzzi non ha ancora confermato la sua partecipazione, mantenendo un atteggiamento di riservatezza riguardo al possibile nuovo incarico. Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che le trattative siano già in fase avanzata e che la sua presenza possa arricchire notevolmente il Festival.

Altri nomi per Sanremo

Il giornalista Paolo Giordano, oltre a sottolineare la possibile scelta di Marcuzzi, accenna anche all’idea di invitare vincitori passati del Festival per affiancare Amadeus in alcune delle serate. L’obiettivo sarebbe quello di creare un ponte tra le edizioni passate e quelle future, celebrando così la storia e l’evoluzione di Sanremo.