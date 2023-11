Alessandro Carollo e Michelle Hunziker: l’osteopata conferma l’amore sui social, Michelle risponde

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Carollo, osteopata e nuovo compagno di Michelle Hunziker, ha deciso di rendere pubblica la loro relazione attraverso un post su Instagram. Con una foto che lo ritrae al fianco della celebre conduttrice, Carollo ha condiviso una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare…”.

Michelle Hunziker: un uragano di luce nella vita di Carollo

Il dottor Carollo continua nel suo post descrivendo Hunziker come un uragano di luce e amore, sottolineando il suo impatto positivo e la sua capacità di portare il sorriso anche nelle situazioni meno favorevoli: “Sei un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove…Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”

Una dedica carica di emozioni per Michelle

La risposta di Michelle Hunziker alla dedica del suo nuovo compagno non si è fatta attendere. Emozionata dalle parole di Carollo, la conduttrice ha commentato il post con un tocco di leggerezza e affetto: “Come sempre mi hai fatto emozionare. Ma alla fine, ti fa male il ginocchio amore?” Questo scambio pubblico conferma la solidità e l’intimità del loro rapporto.

Michelle Hunziker: felicità in amore e successo nel lavoro

Oltre al nuovo inizio sentimentale, per Michelle Hunziker si prospetta un rientro trionfale anche in televisione. La presentatrice sarà infatti giurata nel talent show “Io Canto Generation” condotto da Gerry Scotti, in onda su Canale 5 dal 16 novembre. Questo periodo segna quindi per Hunziker un momento di grande soddisfazione sia personale che professionale.