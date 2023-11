La Vita in diretta, Paola Perego interviene sulla rissa tra Caprarica e Mammucari” e difende Mammuccari, le sue parole contro Caprarica

0 SHARES Condividi Tweet

A “La Vita in Diretta”, Antonio Caprarica ha chiarito che tra lui e Teo Mammucari non ci è stata una rissa a “Ballando con le Stelle”, bensì una discussione accesa, contrariamente a quanto circolato sui social

Antonio Caprarica, giornalista e concorrente di “Ballando con le Stelle“, ha fatto chiarezza su un episodio avvenuto dietro le quinte del famoso programma televisivo durante l’ospitata di ieri, martedì 14 novembre a La vita in diretta. Secondo alcune voci, lui e Teo Mammucari avrebbero sfiorato la rissa durante la trasmissione. Caprarica, ospite a “La Vita in Diretta” con Alberto Matano, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti per sfatare le dicerie.

La verità sulla discussione accesa

Caprarica ha specificato che tra lui e Mammucari non c’è stata una rissa, ma piuttosto una discussione molto accesa. “Non c’è stata una rissa, c’è stata una discussione molto accesa, ma nessuna rissa,” ha detto Caprarica, aggiungendo in tono scherzoso: “Ti sembro tipo da rissa? Semmai da duello.” Ha poi precisato di accettare l’ironia e l’autoironia, ma ha criticato la battuta di Mammucari sul “cane morto su una zampa sola” come di cattivo gusto.

Il punto di vista di Paola Perego

Paola Perego, collega di Caprarica nel programma, è intervenuta sulla questione, sottolineando che la battuta di Mammucari riguardava il modo di ballare di Caprarica e non era un attacco personale. “Non è vero, lui con la battuta del cane si riferiva al tuo modo di ballare, tu l’hai punto sul vivo colpendolo sul piano personale,” ha ribadito la Perego. Ha confermato anche lei che tra i due non è avvenuto uno scontro fisico, bensì una discussione accesa.

La situazione a Ballando con le stelle

Questo episodio ha sollevato un certo interesse mediatico, soprattutto sui social, dove si era diffusa la notizia di una possibile rissa. L’intervento di Caprarica a “La Vita in Diretta” ha permesso di chiarire la situazione, confermando che si è trattato solo di un confronto verbale piuttosto acceso e non di una rissa fisica. La situazione a “Ballando con le Stelle” rimane quindi focalizzata sulla competizione di ballo e non su scontri personali tra i concorrenti.