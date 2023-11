Marco Tardelli e Myrta Merlino, lui: “Non intendo sposare Myrta”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Tardelli parla apertamente della sua relazione con Myrta Merlino, evidenziando una visione personale sul matrimonio e i progetti futuri

Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, ha condiviso i dettagli della sua relazione con la giornalista Myrta Merlino in un’intervista con “Diva e Donna”. Ha descritto un legame profondo che si è sviluppato negli anni, intrecciando necessità, impegni lavorativi e vita familiare. Tardelli ha evidenziato come la loro relazione abbia superato sfide e ostacoli, consolidandosi nel tempo.

Tardelli e le sue riflessioni sul matrimonio

In risposta alle domande sul matrimonio, Tardelli ha espresso chiaramente la sua posizione. Ha dichiarato: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso”. Questa affermazione mostra una netta differenza di vedute tra lui e la Merlino sul concetto di matrimonio. Tardelli ha anche parlato del suo nuovo ruolo di nonno, ammettendo di dover ancora abituarsi a questa nuova fase della vita.

Progetti futuri e visioni condivise

Tardelli ha condiviso i suoi piani per il futuro con la Merlino, nonostante le loro divergenti opinioni sul matrimonio. Ha rivelato che la loro relazione continua a funzionare bene, nonostante le sfide poste dagli impegni lavorativi: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato”. Tardelli ha sottolineato il suo desiderio di mantenere spazi personali, continuando a perseguire le proprie passioni come lavorare i campi e curare gli ulivi. Ha concluso affermando la sua sicurezza nel vedere la Merlino al suo fianco nel futuro: “Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”.