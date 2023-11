Antonella Clerici e la sua frecciata a Io Canto di Gerry Scotti: tensione tra i giganti della TV

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici fa una battuta su “Io Canto” durante “E’ sempre mezzogiorno”, alimentando la rivalità con “The Voice Kids

Nella puntata di “E’ sempre mezzogiorno” andata in inda oggi, giovedì 16 novembre, Antonella Clerici ha attirato l’attenzione del pubblico con una battuta significativa. Mentre montava gli albumi per una ricetta, una striscia informativa su “The Voice Senior” è apparsa in sovrimpressione. La Clerici ha colto l’opportunità per promuovere “The Voice Kids”, che inizia il 24 novembre. Ha espressamente detto: “Venerdì 24 novembre segnatevelo, noi siamo sempre lo stesso giorno venerdì 24 novembre, noi cominciamo con The Voice Kids”.

Reazioni in studio e sottotesti

Dopo la battuta della Clerici su “Io Canto”, Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa di “E’ sempre mezzogiorno“, ha subito percepito la frecciata. La sua risposta: “Questa non era male”, ha trovato eco nella risata di Clerici: “Non era male eh? Vero?”. Questo scambio ha svelato la sottesa competizione tra “The Voice Kids” e “Io Canto”. L’incostanza nella programmazione di “Io Canto” da parte di Mediaset ha creato tensioni e aspettative nel pubblico.

Invito alla partecipazione

In conclusione, Antonella Clerici ha invitato il pubblico a partecipare alla nuova edizione di “The Voice Kids” e ha menzionato anche “The Voice Senior”. Ha detto: “Vedete che sta passando il croll di The Voice Senior? Mi raccomando, se avete più di 60 anni, sapete cantare e volete venire stiamo facendo già le selezioni quindi chiamateci perché le audizioni vengono fatte adesso”. Ha poi precisato che “The Voice Senior” sarà trasmesso nel 2024, ma è importante presentarsi ora per le audizioni.