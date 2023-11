Pino Insegno, per lui un milione di euro anche se non condurrà più L’Eredità

0 SHARES Condividi Tweet

Pino Insegno riceverà circa un milione di euro per due anni di lavoro in Rai, nonostante la sua recente esclusione dal progetto de L’Eredità

Nonostante sia stato escluso dal progetto de L’Eredità, Pino Insegno continuerà a lavorare in Rai, con impegni che spaziano dalla radio al ritorno alla conduzione di “Reazione a Catena“. Secondo quanto riportato, il compenso previsto per Insegno si aggira intorno al milione di euro per un periodo di due anni. Questa cifra, come sottolineato dal suo agente Diego Righini, sarebbe inferiore a quella percepita da Amadeus, pur non smentendo il valore specifico dello stipendio.

Il percorso di Insegno dopo l’eredità

Dopo la sorprendente uscita da L’Eredità, che avrebbe dovuto condurre a partire da gennaio, Insegno terminerà a dicembre il suo impegno con “Il mercante in fiera”, descritto come un’esperienza dimenticabile. Il suo futuro in Rai sembra ora concentrarsi su un impegno radiofonico in attesa dell’impegno estivo con “Reazione a Catena“. Le difficoltà emerse con gli ascolti de “Il Mercante in Fiera” hanno portato la casa di produzione Banijay a esprimere preoccupazioni sulla gestione di Insegno, portando a cambiamenti nei programmi previsti.

Il ritorno a Reazione a catena e l’ambiente lavorativo

Con la complessa situazione derivante dagli ascolti e dalle decisioni produttive, la soluzione per Insegno sembra essere il suo ritorno a “Reazione a Catena“. Questa scelta riflette una nuova direzione per il conduttore, che aveva affrontato un periodo di incertezza dopo i risultati deludenti del suo precedente impegno televisivo. La decisione di affidargli un compenso sostanzioso indica una fiducia nell’abilità di Insegno di riconquistare il pubblico e di portare valore ai programmi che condurrà in futuro.