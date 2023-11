‘Ballando con le Stelle’: Milly Carlucci annuncia due nuovi ballerini, cosa accadrà sabato sera

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci annuncia l’arrivo di due nuovi ballerini, Simone Di Pasquale e Rossella Erra, in un clima teso a causa della lite tra Caprarica e Mammucari

Milly Carlucci si trova di fronte alla sfida di gestire le tensioni in “Ballando con le Stelle“, soprattutto dopo la recente lite tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari. Caprarica ha rivelato in un’intervista con Davide Maggio i dettagli dello scontro, aumentando l’attesa e le aspettative per i prossimi episodi dello show. La situazione si è fatta incandescente, con scambi di accuse e parole forti tra i due concorrenti. Per stemperare il clima, la Carlucci ha annunciato l’arrivo di due nuovi ballerini.

Simone Di Pasquale e Rossella Erra come ballerini d’eccezione

I nuovi ballerini che si uniranno al cast sono Simone Di Pasquale e Rossella Erra. Di Pasquale, ex maestro dello storico dance show e ora commentatore, insieme a Rossella Erra, nota come voce del popolo, promettono di stupire la giuria con una performance eccezionale. La loro partecipazione, come riportato da Davide Maggio, ha generato grande attesa tra i fan dello show. La Erra, in particolare, è stata più volte invitata a mettersi in gioco sulla pista da ballo, e sembra che questo sia il momento ideale per farlo.

Aspettative alte per la prossima puntata

Con l’aggiunta di questi due nuovi ballerini e l’atmosfera tesa causata dalla recente lite, la prossima puntata di “Ballando con le Stelle” si preannuncia particolarmente carica ed emozionante. Gli spettatori attendono con impazienza di vedere come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e le performance dei nuovi arrivati. Questi sviluppi potrebbero essere decisivi nel plasmare il futuro del programma in questa stagione.