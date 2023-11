40 anni di ‘Vacanze di Natale’: organizzato grande evento a Cortina con Jerry Calà e altri

0 SHARES Condividi Tweet

Per celebrare i 40 anni di “Vacanze di Natale”, Cortina ospiterà un grande party. Il film, che ha segnato un’epoca, potrebbe tornare anche in sala

Il cult movie “Vacanze di Natale“, diretto dal compianto Carlo Vanzina e sceneggiato dal fratello Enrico, festeggia il suo quarantesimo anniversario. Per celebrare questo traguardo, si terrà un grande party a Cortina dal 15 al 17 dicembre, un evento che segna un importante momento di celebrazione per un film che ha definito un genere nel cinema italiano. Lo stesso Enrico Vanzina riceverà il Premio Nations Award all’Hotel de la Poste. Tra gli ospiti attesi c’è anche Jerry Calà, uno dei protagonisti del film insieme a nomi come Christian De Sica, Claudio Amendola e Stefania Sandrelli.

Il successo e l’influenza di Vacanze di Natale nel cinema italiano

“Vacanze di Natale” ha non solo riscosso successo al botteghino, incassando 3 miliardi di lire, ma ha anche aperto la strada alla saga dei cinepanettoni, un filone che ha dominato il cinema italiano per decenni. Nonostante le critiche per la presunta volgarità, queste commedie di Natale ambientate in luoghi esotici hanno sempre ottenuto un grande successo commerciale. Il film “Vacanze di Natale a Cortina”, diretto da Neri Parenti nel 2011, ha segnato la fine ufficiale di questo filone.

Ricordi e riflessioni di Jerry Calà sul film

Jerry Calà, che nel film interpreta il personaggio di Billo, ha condiviso i suoi ricordi e riflessioni sull’importanza di “Vacanze di Natale”. Ha ricordato gli anni ’80 come un periodo di maggiore libertà espressiva e ha difeso il film dalle etichette negative come quella di cinepanettone. Secondo Calà, il film era una satira efficace dell’epoca e ha rappresentato un punto di svolta nel cinema italiano. Ha anche condiviso aneddoti sulla sua vita personale e professionale di quegli anni, evidenziando come il film abbia avuto un ruolo significativo nella sua formazione come attore.