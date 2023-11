Simona Ventura parla delle sue riconciliazioni con Barbara D’Urso e Mara Venier e spiega perché ha preso questa decisione

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura descrive il suo recente riavvicinamento con Mara Venier e Barbara D’Urso, sottolineando l’importanza dell’unità tra donne

Simona Ventura ha recentemente riacceso la sua amicizia sia con Mara Venier che con Barbara D’Urso. Questa riconciliazione, avvenuta lo scorso 29 ottobre, ha visto la Ventura riabbracciare la Venier durante la trasmissione “Domenica In” e poi, nello stesso giorno, anche Barbara D’Urso. In un’intervista con Casa Chi, la Ventura ha parlato di questi incontri, descrivendoli come momenti significativi. Ha espresso grande entusiasmo per la sua partecipazione a “Domenica In” e ha sottolineato l’importanza di lasciarsi alle spalle le incomprensioni. Il suo incontro con la D’Urso è avvenuto alla presentazione del film “Shukran”, prodotto dal figlio della D’Urso e dalla sua socia.

L’importanza dell’unità e del superamento delle incomprensioni

Simona Ventura ha riflettuto sull’importanza di superare le piccole incomprensioni, soprattutto in un contesto come quello attuale, dove eventi ben più gravi dominano la scena mondiale. Ha sottolineato che tra donne intelligenti è importante fare pace, chiarire e andare avanti, promuovendo l’unità femminile. Questo messaggio di solidarietà e collaborazione risuona particolarmente in un settore come quello della televisione, dove spesso si alimentano rivalità. Queste le sue parole: “La riconciliazione con Mara Venier? Sì, ho riabbracciato Mara l’altra settimana, ma non solo, anche Barbara, Barbara d’Urso. Proprio nello stesso giorno. Mara mi ha invitata a Domenica In e sono andata con grande entusiasmo. Non si può più perdere tempo con queste cose. Poi dopo sono andata alla presentazione di Shukran, che è il film tratto dal libro di Giovanni sul medico in Siria. E il figlio di Barbara d’Urso e la sua socia sono i produttori della pellicola. Sono andata e ho incontrato Barbara, appena ci siamo viste ci siamo abbracciate. Quindi nello stesso giorno ho rivisto entrambe”. E poi ha continuato: “La domenica delle palme? Di più! Tutti hanno detto 29 ottobre 2023, ricordiamoci questa data. Cosa c’è dietro? Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti. E sarebbe ora che le donne iniziassero ad unirsi”.

Simona Ventura e la sua partecipazione a Ballando con le stelle

Parlando della sua esperienza a “Ballando con le Stelle”, la Ventura si è descritta come una concorrente forte, ma non la favorita. Ha espresso ammirazione per altri concorrenti come Wanda, Carlotta Mantovan, Paola Perego e Giovanni, menzionando anche il carattere unico di Teo come un elemento di rottura nel programma. La sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” rappresenta un altro capitolo della sua lunga e variegata carriera televisiva, dimostrando la sua versatilità nel mondo dello spettacolo.

Inizio modulo