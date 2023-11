“Ballando con le Stelle”, Mammucari sbrocca contro la Lucarelli con un intervento di pessimo gusto, lei in lacrime

0 SHARES Condividi Tweet

A “Ballando con le Stelle”, Teo Mammucari crea un clima pesante con commenti discutibili, mentre Milly Carlucci non interviene, causando tensione e lacrime

Durante la puntata di ieri, sabato 18 novembre di “Ballando con le Stelle“, l’atmosfera si è fatta pesante dopo la performance di Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina. Ciò che si prevedeva essere uno scambio di battute leggere tra il comico e la giuria si è trasformato in un clima carico di tensione. Mammucari ha iniziato con alcuni commenti discutibili rivolti a Selvaggia Lucarelli, che hanno gradualmente sostituito le risate con veleni e uscite di pessimo gusto, causando la sua commozione. “Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto “solo amici””, ha esordito Mammucari.

Milly Carlucci non interviene

Nonostante la situazione si facesse sempre più tesa, Milly Carlucci, la conduttrice del programma, non è intervenuta per moderare il confronto. Anche quando la Lucarelli ha espresso il desiderio di non parlare a causa dell’atmosfera pesante, la Carlucci ha continuato a spingerla a proseguire, nonostante le continue interruzioni di Mammucari. Questo ha portato la Lucarelli a rinunciare a parlare, mostrandosi visibilmente turbata e quasi in lacrime. “Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo”, e poi ha aggiunto: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante”.

Mammucari chiede scusa

Dopo aver compreso l’effetto dei suoi commenti, Teo Mammucari ha chiesto scusa alla Lucarelli e al pubblico. “Scusa, allora ho sbagliato, davvero. Mi scuso pubblicamente con Selvaggia, riconosco l’errore, lo faccio di cuore”, ha dichiarato Mammucari, tentando di sanare l’atmosfera creata. Tuttavia, la tensione rimaneva palpabile e la Lucarelli non ha risposto alle sue scuse, chiudendo l’episodio in un silenzio denso di emozioni.