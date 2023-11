Guillermo Mariotto scorretto, sul web scoppia la rivolta contro il giudice venezuelano

0 SHARES Condividi Tweet

Guillermo Mariotto affronta una pioggia di critiche per aver dato un voto insolitamente basso a Rossella Erra e Simone Di Pasquale in “Ballando con le Stelle”.

Guillermo Mariotto, conosciuto per le sue posizioni controverse, ha suscitato una raffica di critiche durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” andata in inda ieri, sabato 18 novembre. Rossella Erra e Simone Di Pasquale, ballerini per una notte, hanno esibito una performance che non ha incontrato il favore di Mariotto. Nonostante sia noto che i giurati di solito danno un punteggio di 10 ai ballerini per una notte, Mariotto ha deciso di deviare da questa norma, assegnando un voto di 0 alla coppia, mentre gli altri giurati hanno dato 10.

Reazioni negative sui social media

La decisione di Mariotto di dare un voto così basso ha scatenato un’ondata di critiche sui social media, in particolare su X, l’ex Twitter. Gli utenti hanno espresso la loro disapprovazione con commenti come “Vergogna”, “Deve andare a casa”, “Ridicolo” e “Antisportivo”. Questa reazione evidenzia l’impopolarità della decisione di Mariotto tra il pubblico. Rossella Erra, da parte sua, ha commentato: “Mi dispiace solo che leva punti ai concorrenti”.

Il ruolo controverso di Mariotto nella tv

Nonostante le critiche, Guillermo Mariotto è un personaggio televisivo che funziona, spesso votato al non politicamente corretto. La sua presenza in “Ballando con le Stelle” continua a suscitare dibattiti tra il pubblico, con una parte che invoca la sua cacciata. Tuttavia, la conduttrice Milly Carlucci, consapevole di ciò che attira l’attenzione sul piccolo schermo, continua a sostenere Mariotto, riconoscendo il suo valore televisivo.