Teo Mammucari gela Mara Venier: “A tu si que vales si sapeva fare spettacolo a Ballando no”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari, ospite a “Domenica In”, ha discusso della sua esperienza in “Ballando con le Stelle”, riflettendo sulle tensioni con la giuria e in particolare con Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari, ospite nel programma “Domenica In” condotto da Mara Venier, ha parlato della sua esperienza a “Ballando con le Stelle“. Ha descritto come fosse stato avvertito riguardo Selvaggia Lucarelli prima dello show: “Prima di iniziare, mi diceva: “Attento alla Lucarelli”. E io dicevo: “Ma perché?”. Poi sono andato a vedere delle cose… A Ballando ero arrivato con tanta voglia. E lei, prima di iniziare, disse ai giornali che io ero l’uomo più antipatico del mondo e che dovevo andare allo show dei record per l’antipatia”. Questo ha prefigurato una relazione complicata tra i due nel corso dello spettacolo.

Il confronto con Selvaggia Lucarelli

Mammucari ha espresso la sua frustrazione riguardo alla tensione con la Lucarelli, la quale secondo lui avrebbe avuto un atteggiamento ostile fin dall’inizio. “Poi lei mi ha attaccato in tutte le puntate. Ieri quando è partita dicendomi “mi fai tenerezza” ho detto basta”, ha condiviso Mammucari. Mara Venier ha cercato di minimizzare l’incidente, suggerendo che fosse una battuta, ma Mammucari ha mantenuto la sua posizione, sottolineando la difficoltà di fare comicità in un contesto così teso.

Le reazioni del pubblico e il futuro di Mammucari

Il pubblico sui social si è diviso sulle dichiarazioni di Mammucari: alcuni lo hanno criticato per il suo presunto vittimismo e per parlare male di “Ballando con le Stelle”, mentre altri hanno sostenuto la sua visione della giuria e del clima dello spettacolo. Mammucari ha espresso il suo disappunto per la situazione attuale, riflettendo sul confronto con la sua esperienza in “Tu si que vales”, dove, secondo lui, la giuria sapeva creare spettacolo senza liti.