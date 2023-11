Amici 23, valanga di critiche per Maria De Filippi per il comportamento che ha avuto

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di “Amici 23”, Maria De Filippi è stata al centro delle critiche per aver mostrato presunte preferenze tra gli allievi, in particolare verso Elia.

Ad “Amici 23”, alcuni telespettatori hanno rilevato presunte disparità nel trattamento di Maria De Filippi verso gli allievi della Scuola. Queste preferenze si manifesterebbero attraverso le interazioni e la visibilità concessa agli allievi durante il programma. Durante la puntata di oggi, domenica 19 novembre, una particolare interazione tra Maria e Elia ha acceso le polemiche. Dopo una sfida tra gli allievi, Elia si è classificato all’ultimo posto nella categoria ballo, ricevendo anche un commento poco incoraggiante da parte del giudice esterno Nancy Berti.

La reazione di Elia e l’atteggiamento di Maria

Elia, visibilmente turbato per la sua posizione in classifica, ha ricevuto da Maria De Filippi una domanda sulla sua frustrazione e gli ha chiesto: “Sei rimasto male?”. Dopo aver confermato il suo stato d’animo, Maria ha brevemente commentato con un “Eh, si vede”, prima di cambiare argomento. Questa risposta, percepita come fredda e superficiale, ha destato la critica di molti spettatori, che hanno sottolineato la mancanza di attenzione e supporto da parte della conduttrice, soprattutto in confronto al trattamento riservato ad altri allievi.

Voci sulla permanenza di Elia ad Amici

La situazione ha portato a voci riguardo all’eliminazione di Elia dalla Scuola di “Amici“. Alcune voci indicano che il ballerino sia stato visto fuori dal contesto del programma, alimentando dubbi sulla sua permanenza. Nonostante non ci siano conferme ufficiali, il clima creato nell’ultima puntata ha rafforzato l’ipotesi di un possibile addio di Elia dallo show, sollevando ulteriori discussioni tra il pubblico e sui social media.