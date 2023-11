Brad Pitt, il figlio Pax scrive un post al veleno contro di lui: “Essere umano orribile, spregevole”

0 SHARES Condividi Tweet

Pax, figlio di Brad Pitt, ha pubblicato un duro post contro il padre nel 2020, criticandone il comportamento e rifiutandone il cognome

Brad Pitt, l’attore rinomato a livello internazionale, si trova ad affrontare un periodo difficile relazionato ai suoi rapporti familiari. Dopo la figlia Zahara, anche Pax, uno dei figli dell’attore, ha deciso di abbandonare il cognome “Pitt” e ha espresso il suo disappunto verso il padre. Questa decisione di Pax segue un video di Zahara, girato al college, in cui la ragazza omette volontariamente il cognome del padre, mantenendo solo quello della madre, Angelina Jolie.

Post di Pax contro il padre

Un rifiuto esplicito nei confronti di Brad Pitt da parte di Pax è venuto alla luce attraverso un post scritto nel 2020 ma reso pubblico solo di recente dal Daily Mail. In occasione della festa del papà, Pax ha pubblicato un messaggio duro e diretto rivolto al padre: “Dimostri ripetutamente di essere una persona terribile e spregevole” – ha scritto Pax nei confronti del padre – “Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura quando sono in tua presenza. Non capirai mai il danno che hai fatto alla mia famiglia perché non sei in grado di farlo. Hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi ma un giorno la verità verrà alla luce. Quindi, Buona festa del papà, f***to essere umano orribile”.

Relazione complicata tra Pitt e i figli

La situazione familiare di Brad Pitt si presenta complessa, considerando che, oltre a Pax e Zahara, anche Maddox, il primogenito adottato dalla coppia Pitt-Jolie, ha interrotto ogni rapporto con il padre dopo aver raggiunto la maggiore età. I tre figli adottati dalla coppia provengono da diverse parti del mondo: Zahara dall’Etiopia, Pax dal Vietnam e Maddox dalla Cambogia. Al momento, i soli figli che non hanno preso posizioni pubbliche contro Brad Pitt sono i tre figli biologici della coppia: Shiloh, Vivienne e Knox.