Morgan riceve il tapiro per l’esclusione da X Factor e si scaglia contro Fedez: “Picchiava contro le pareti e mi diceva cose orribili, ecco cosa”

Durante la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia, Morgan ha parlato del suo licenziamento da X Factor, accusando Fedez di averlo minacciato.

Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’Oro a Morgan, per il suo recente licenziamento da X Factor. Questo è il quarto Tapiro che Morgan riceve. Nell’occasione, il cantautore ha sfruttato il momento per condividere la sua versione dei fatti, già espressa durante una conferenza stampa. “A X Factor c’è una cricca, sono tutti interessi economici connessi. Una cricca italiana. Lavorano nella stessa azienda, sono gestiti dallo stesso manager, firmano le canzoni nel senso nell’album di Michielin c’è la firma di Dargen D’Amico, in quella di D’Amico quella di Fedez, la stessa Annalisa! La canzone chi gliel’ha scritta? Simonetta! Che collabora anche con Fedez! E Fedez collabora con Dargen e Dargen collabora con la Michielin e la Michielin fa i dischi per la Warner e la Warner è il produttore di X Factor! Io non c’entro niente lì dentro, è chiaro che mi danno la mazzata!”.

Morgan fa chiarezza su Ambra e Fedez

Nel suo discorso, Morgan ha anche toccato la questione riguardante Ambra e Fedez. Ha criticato Ambra per averlo accusato di sessismo e ha espresso preoccupazione per l’atteggiamento esclusivo che percepisce nel mondo dello spettacolo: “Ho mandato a quel paese Ambra perché mi ha detto ‘mi tratti così perché sono donna’, questa è gente di cui bisogna aver paura. In un mondo dove bisognerebbe parlare di inclusione loro escludono e licenziano. Io con loro mi sento non voluto”. Riguardo a Fedez, Morgan ha condiviso un confronto teso: “Mi ha detto cose gravi, ha sbraitato alla fine della puntata. Bestemmiava, è stato violento e ha detto che mi avrebbe scagliato contro tutti i depressi. E l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni!”. E anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese. Una cosa agghiacciante, picchiava sulle pareti. Non c’era solo lui, ma pure la sua gentile consorte”.

Le tensioni dietro le quinte di X Factor

Le rivelazioni di Morgan gettano luce su tensioni e conflitti interni dietro le quinte di X Factor. La situazione descritta dal cantautore rivela un ambiente di lavoro complesso, dove si intrecciano relazioni professionali e personali. Queste dichiarazioni potrebbero avere ripercussioni non solo per la carriera di Morgan ma anche per la percezione pubblica del programma televisivo e dei suoi partecipanti.