Ballando, reso pubblico il video della durissima lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica

Durante una puntata di “Ballando con le Stelle”, Teo Mammucari e Antonio Caprarica si sono scontrati in una lite furiosa, rivelata ora da “Ballando Segreto”.

Nella penultima puntata di “Ballando con le Stelle“, è emersa una tensione inaspettata tra due dei concorrenti, Teo Mammucari e Antonio Caprarica. La rivelazione arriva da “Ballando Segreto”, il segmento speciale di Raiplay, che ha mostrato i due concorrenti in un acceso confronto. Secondo le anticipazioni, la situazione è apparsa più grave rispetto a quanto inizialmente presentato da Milly Carlucci. Il video mostra entrambi i concorrenti arrabbiati e all’apice dello scontro, con Paola Perego che tenta di mediare la situazione.

Scontro verbale tra Mammucari e Caprarica

Nella clip di “Ballando Segreto“, Antonio Caprarica affronta Teo Mammucari con parole dure: “Tu devi proprio imparare a non esagerare Mammucari, eh! Perché se tu fai il cafone io poi te lo dico pubblicamente. Io non ti ho mai dato del cane, altrimenti ti direi che si un comico di terz’ordine. E allora stai attento, no, non me ne frega nulla di ballare o non ballare, modera i tuoi termini! Adesso è chiaro? Io sto calmissimo e lo dico poi anche in diretta. E non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz’ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene vai! Sei un cafone di quart’ultimo ordine. Io non ti conosco e non intendo continuare a conoscerti e ti prego di lasciarmi stare e accomodarti lontano. Questo imbecille mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. C’è un limite e un senso della misura”. La risposta di Mammucari è altrettanto accesa: “Io non devo esagerare? Tu mi hai detto che mi volevi dare una bastonata. Hai detto che mi bastonavi. Comico di terz’ordine ci sei te, che dici ste ca**ate. E allora stai calmo Caprarica. Non fare l’intellettuale che aggredisce. Chi ha iniziato tra i due? Hai detto che mi davi le bastonate. Vergognati! Non l’hai detto? Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo”. E poi, ancora: “Io non sto parlando della tua professione del ca**o, ma davvero qui e di quello che fai nel ballo. Stai a fare l’intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito. Accomodati tu vai. Questo fa l’intellettuale ma è uno str***o. Ma stai zitto intellettuale statte zitto e smettila. Ma cosa minacci?!”

Conseguenze della lite e reazioni

L’episodio ha creato un’onda di reazioni tra il pubblico e gli altri partecipanti dello show, mettendo in luce le tensioni che ci sono nel programma.