Jannik Sinner, il proprietario del ristorante dove lui ha sempre pranzato ha rivelato: “Nessuno mai si è comportato così “

0 SHARES Condividi Tweet

Jannik Sinner, campione di tennis azzurro, si distingue non solo per le sue prestazioni sportive ma anche per la sua umiltà

Jannik Sinner, il giovane campione italiano di tennis, ha recentemente lasciato un’impressione indelebile non solo sul campo, ma anche fuori. Durante il suo soggiorno a Torino per le ATP Finals, Sinner ha frequentato il ristorante Casa Fiore, gestito dallo chef Davide Fiore. Questo locale ha visto tra i suoi ospiti anche Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus. Sinner, che ha brillato nelle ATP Finals e poi trascinato l’Italia alle semifinali della Coppa Davis a Malaga, ha mostrato un lato di sé che va oltre le sue abilità sportive.

Le scelte alimentari e la gentilezza di Sinner

Nel ristorante, Sinner ha dimostrato una grande attenzione ai dettagli nella sua dieta, preferendo piatti leggeri come il rigatoncino al ragù di coniglio bianco, sempre richiesto senza olive per evitare grassi aggiunti. Il suo regime alimentare ricorda quello di Cristiano Ronaldo, entrambi atleti di alto livello che prestano grande attenzione alla nutrizione. Tuttavia, ciò che ha maggiormente colpito Davide Fiore è stato il comportamento di Sinner al momento del pagamento del conto.

La cortesia di Sinner al ristorante

A differenza di altri tennisti che frequentavano il ristorante durante la settimana delle Finals, Sinner ha sempre scelto di pagare personalmente per la sua tavolata. Questa scelta, non comune tra i personaggi del suo calibro, evidenzia la sua umiltà e il suo rispetto per gli altri. Fiore descrive Sinner come un ragazzo educato e alla mano, sempre pronto a scambiare un selfie con i fan. La sua disponibilità nei confronti dei tifosi e il gesto di pagare di persona il conto dimostrano che, oltre a essere un campione sul campo da tennis, Sinner è anche una persona di grande spessore fuori dal campo. Le parole del ristoratore: “In realtà l’aspetto che più mi ha colpito di Sinner è un altro. Di tutti i tennisti venuti a cena durante le Finals, Jannik è l’unico che a fine serata è sempre venuto a pagare di persona per tutta la sua tavolata. Senza delegare a qualcuno del suo staff o della sua famiglia, come invece facevano tutto gli altri tennisti”.

Per questo, Jannik Sinner si è rivelato un atleta eccezionale non solo per le sue prestazioni sportive, ma anche per il suo comportamento esemplare fuori dal campo. La sua umiltà e la cortesia mostrata nel ristorante Casa Fiore a Torino durante le ATP Finals parlano di un campione che, oltre a mirare all’eccellenza sportiva, dà importanza ai valori umani e al rispetto per gli altri.