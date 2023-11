Mario Balotelli, dopo l’incidente una furia per il clamore della notizia: “Con tutti i problemi che ci sono vi occupate di me”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un incidente stradale a Brescia, Mario Balotelli si sfoga con Fabrizio Corona, lamentando l’eccessiva attenzione mediatica su di lui nonostante i problemi più gravi nel mondo.

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter, Milan, Manchester City e ora in Serie A turca, ha recentemente avuto un incidente stradale a Brescia. L’incidente, che ha visto la sua Audi gravemente danneggiata, è diventato oggetto di attenzione mediatica. Balotelli, noto per aver fatto parlare di sé anche per episodi fuori dal campo, ha espresso la sua frustrazione per l’incessante attenzione mediatica che riceve, anche in situazioni personali come questa.

Lo sfogo di Balotelli con Corona

In una conversazione registrata con Fabrizio Corona, ex paparazzo dei vip, e pubblicata sul sito Dilinger, Balotelli ha sfogato la sua rabbia. “Ho fatto un incidente stupido e con tutti i problemi che ci sono tra calcio, vita, guerre, i giornali parlano di me. Capisco se avesse coinvolto qualcuno, ma ho solo rotto la mia auto”, ha detto Balotelli. La sua frustrazione si focalizza sulla propria percezione di essere trattato come un “problema”, nonostante i molteplici e gravi problemi nel mondo.

L’incidente e le conseguenze per Balotelli

Secondo le informazioni raccolte, Balotelli è uscito di strada distruggendo la sua Audi e ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, il che ha portato al ritiro della sua patente. “Ci sono un miliardo di problemi nel mondo e il problema sembro io”, ha commentato l’ex calciatore. Nonostante la rabbia per la situazione, Balotelli ha espresso sollievo per avere un’assicurazione Casco, riflettendo su cosa sarebbe potuto succedere se non l’avesse avuta.

Mario Balotelli, dunque, si sente ingiustamente al centro dell’attenzione mediatica.