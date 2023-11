Alessio Boni diventa Pietro Fenoglio in “Il metodo Fenoglio” di Carofiglio e racconta la sua esperienza a Bari

0 SHARES Condividi Tweet

Alessio Boni parla del suo ruolo come Pietro Fenoglio nella serie “Il metodo Fenoglio”, basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio, e della sua esperienza a Bari durante le riprese.

Alessio Boni è pronto a conquistare il pubblico con il suo nuovo ruolo in “Il metodo Fenoglio“, una serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Boni interpreta il personaggio di Pietro Fenoglio, un maresciallo colto ed empatico trasferito a Bari. “Sono curioso di capire come sarà accolto un soggetto atipico per Rai1”, ha dichiarato l’attore. Prima delle riprese, ha avuto lunghe conversazioni con Carofiglio, che gli ha fornito dettagli aggiuntivi sui personaggi.

Il personaggio di Pietro Fenoglio

Pietro Fenoglio, il personaggio interpretato da Boni, è un maresciallo che, per seguire un caso, si trasferisce da Torino a Bari. Qui si innamora e decide di rimanere. Boni descrive Fenoglio come un uomo che voleva essere un letterato ma diventa carabiniere per caso, trovando passione nel “districare la matassa come Sherlock Holmes”. Fenoglio, che disprezza la violenza e le armi, possiede un “metodo tutto suo” nel lavoro di polizia.

La costruzione del personaggio

Per entrare nel personaggio, Boni si è concentrato sulla musica classica ascoltata da Fenoglio nel walkman, che lo aiuta a concentrarsi. Il compositore Rachmaninov è stato una fonte di ispirazione per Boni nel creare il personaggio.

Dinamiche sul set e le riprese a Bari

Boni ha descritto la sua esperienza di lavoro con Paolo Sassanelli, che interpreta l’appuntato Pellecchia, come divertente e fondamentale per il personaggio di Fenoglio. La serie è stata girata a Bari, una città che Boni ha trovato bellissima e accogliente. Nonostante un’impegnativa routine di lavoro, ha goduto del tempo passato in città.

Nell’intervista, Boni ha anche condiviso le sue riflessioni su temi come la simpatia, l’empatia e la pazienza, sottolineando il valore dell’empatia nelle relazioni e l’importanza della pazienza nella vita.

Boni ha parlato dei suoi progetti futuri, tra cui la partecipazione allo spettacolo teatrale “Iliade. Il gioco degli dei” e alla serie Rai “La lunga notte”, oltre alla possibilità di girare nuove puntate di “Il metodo Fenoglio”.