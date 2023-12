Tragedia nella notte, torna dal lavoro, ha un colpo di sonno si schianta contro un albero e muore a 36 anni, addio a Ernesto Russo

0 SHARES Condividi Tweet

Ernesto Russo, un giovane di 36 anni, è morto in un incidente stradale a causa di un presunto colpo di sonno mentre tornava a casa dal lavoro

Ernesto Russo, un giovane di 36 anni, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3:00 del mattino di sabato 2 dicembre, in via Nettunense. Russo stava rientrando a casa dopo un lungo turno di lavoro, quando presumibilmente un colpo di sonno ha causato la perdita del controllo della sua vettura. La sua auto ha terminato la corsa contro un albero a Campo di Carne. Altri automobilisti presenti sulla strada hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I soccorsi e la tragica fine

I soccorritori sono prontamente giunti sul posto, trovando Russo in condizioni critiche. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Aprilia, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Ernesto Russo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità di Aprilia, dove Russo risiedeva, lasciando la sua famiglia e gli amici in uno stato di profondo lutto.

La dinamica dell’incidente e la pericolosità della via nettunense

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi necessari. Le prime informazioni indicano che non vi erano altre auto coinvolte e che non si trovano segni di frenata sul luogo dello schianto, suggerendo il colpo di sonno come causa più probabile dell’incidente. Questo tragico evento richiama l’attenzione sulla pericolosità della via Nettunense, già teatro di un altro incidente mortale meno di due mesi fa, costato la vita a Tommaso Cicoli.