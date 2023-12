Che tempo che fa, la Rai mette in difficoltà Fabio Fazio che prima in diretta commenta velenoso e poi deride la Rai insieme alla Littizzetto

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio esprime il suo disappunto per le nuove regole imposte dalla Rai riguardo agli ospiti di Sanremo, che impediscono loro di apparire in programmi non Rai per un certo periodo.

Il rapporto tra la Rai e Fabio Fazio sembra attraversare un momento difficile. Dopo divergenze riguardanti le pagine social della trasmissione “Che Tempo Che Fa”, una nuova tensione è emersa a seguito dell’annuncio di un regolamento del Festival di Sanremo che penalizza direttamente il programma di Fazio. Secondo questo regolamento, tutti i cantanti partecipanti al Festival di Sanremo non possono apparire in nessun canale televisivo che non sia di proprietà della Rai, dall’annuncio dei Big al Tg1 fino al giorno successivo alla finale del Festival.

Cancellazione dell’ospitata di Mahmood e siparietto con la Littizzetto

Questa regola ha già avuto effetti concreti, come la cancellazione dell’ospitata del cantante Mahmood a “Che Tempo Che Fa”, trasmesso sul Nove. Durante la trasmissione, Fazio ha espresso il suo disappunto: “Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non veniva”. Un siparietto con Luciana Littizzetto ha ulteriormente evidenziato la situazione, con Fazio che ha sottolineato come questa nuova regola impedisca anche al vincitore di Sanremo di partecipare al suo show nei giorni successivi al Festival. Questo il dialogo tra i due: “ Ma non doveva esserci Mahmood?

– Sì. Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole.

– Quindi non verrà neanche il vincitore da noi?

– Questa è un’altra regola che hanno fatto stamattina.

– Apposta?

– Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il Festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava”.

Reazioni e commenti alla situazione

Il livello di rancore sembra elevato da parte della Rai, con Fazio che manifesta apertamente il suo disappunto per le decisioni prese. Queste nuove regole, apparentemente create per preservare l’esclusività della Rai riguardo agli ospiti di Sanremo, stanno creando attriti e limitazioni nelle scelte editoriali di programmi esterni alla rete pubblica.